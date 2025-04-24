За что могут оштрафовать владельцев элитных авто в Украине в 2025 году

2021 Ferrari 812 GTS. Фото: caranddriver.com

Ежегодно на сайте Минэкономики появляется перечень элитных автомобилей возрастом до пяти лет и стоимостью от 3 000 000 грн, владельцы которых должны уплатить транспортный налог на сумму 25 000 грн за одну машину. Какая наступает ответственность за игнорирование этого обязательного платежа.

Об этом сообщил Autotheme.

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Элитный список

Список Минэкономики обнародуется 1 февраля, но он не является окончательным. В течение года в него могут вноситься дополнительные марки автомобилей после проверки рыночной стоимости таких транспортных средств государственным предприятием "Держзовнишинформ" по представлению министерства, которое в свою очередь, может получить соответствующие запросы от Государственной налоговой службы, или даже в результате обращений владельцев транспортных средств, которых нет в действующем списке (интересно, сколько владельцев дорогих авто обратилось с подобными ходатайствами).

Например, сейчас на рассмотрении находятся около 200 моделей, которые отсутствовали в списке от 1 февраля, в частности автомобили брендов McLaren, Ferrari и Alpina. После официального подтверждения их рыночной стоимости перечень дополнят.

В случае внесения автомобилей в список Минэкономики в течение года, владельцам этих транспортных средств придется уплатить налог за весь отчетный период полностью. В случае, когда этого не сделать вовремя предусмотрены штрафы.

Какие взыскания с автовладельцев

Владельцам дорогих машин нужно время от времени просматривать список Минэкономики, чтобы не упустить добавление в перечень своего автомобиля.

В случае задержки выплаты транспортного налога на срок до 30 дней придется дополнительно заплатить 5% от суммы налоговой задолженности (то есть от 25 000 грн). Отсрочка уплаты более 30 дней увеличивает сумму взыскания на 10% от задолженности. Но и это еще не все, ведь каждый день просрочки капает пеня.

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