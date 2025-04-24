За що можуть оштрафувати власників елітних авто в Україні у 2025 році

2021 Ferrari 812 GTS. Фото: caranddriver.com

Щороку на сайті Мінекономіки з’являється перелік елітних автомобілів віком до п’яти років та вартістю від 3 000 000 грн, власники яких повинні сплатити транспортний податок на суму 25 000 грн за одну машину. Яка наступає відповідальність за ігнорування цього обовʼязкового платежу.

Про це повідомив Autotheme.

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Елітний список

Список Мінекономіки оприлюднюється 1 лютого, але він не є остаточним. Протягом року до нього можуть вноситися додаткові марки автомобілів після перевірки ринкової вартості таких транспортних засобів державним підприємством "Держзовнішінформ" за поданням міністерства, яке своєю чергою, може отримати відповідні запити від Державної податкової служби, або навіть внаслідок звернень власників транспортних засобів, яких немає в чинному списку (цікаво, скільки власників дорогих авто звернулося з подібними клопотаннями).

Наприклад, зараз на розгляді знаходяться близько 200 моделей, які були відсутні у списку від 1 лютого, зокрема автомобілі брендів McLaren, Ferrari та Alpina. Після офіційного підтвердження їхньої ринкової вартості перелік доповнять.

У випадку внесення автомобілів до списку Мінекономіки протягом року, власникам цих транспортних засобів доведеться сплатити податок за весь звітний період повністю. У випадку, коли цього не зробити вчасно передбачені штрафи.

Які стягнення з автовласників

Власникам дорогих машин потрібно час від часу переглядати список Мінекономіки, щоб не проґавити додавання у перелік свого автомобіля.

У разі затримки виплати транспортного податку на термін до 30 днів доведеться додатково заплатити 5% від суми податкової заборгованості (тобто від 25 000 грн). Відтермінування сплати понад 30 днів збільшує суму стягнення на 10% від заборгованості. Але й це ще не все, адже щодня прострочки капає пеня.

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