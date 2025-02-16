Водитель получил большой штраф за видеоигру

Игра в Pokemon Go. Фото: cars.com

Несколько жителей французского города сообщили в полицию о подозрительном автомобиле, который двигался на аномально низкой скорости, несколько раз проезжая по одним и тем же улицам. Впоследствии правоохранители проверили водителя и выяснилось, что он вовсе не планировал какое-то преступление, а просто увлекся видеоигрой с дополненной реальностью Pokemon Go на телефоне.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

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Потенциальная опасность

Игра Pokemon Go требует передвижения по реальному миру, чтобы захватить в телефоне виртуальных существ. С целью увеличить свои шансы на успех, водитель ехал медленно, чтобы ничего не упустить.

Хотя эта история несколько юмористическая, полиция напомнила об опасности, связанной с использованием мобильного телефона за рулем.

"Хотя в таком случае причины привлечения патрульных вызвали улыбку полицейских, дополненная реальность за рулем может быть опасной, а использование телефона даже в этом случае остается запрещенным", — говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в Facebook.

Как наказали водителя

Кодекс дорожного движения Франции строг в отношении подобных случаев. Пользование телефоном во время вождения является правонарушением, которое наказывается фиксированным штрафом в размере 150 евро (более 6500 грн) и потерей трех баллов в водительском удостоверении.

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