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Який штраф водію за відеогри в автомобілі

16 лютого 2025 11:15
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Водій отримав великий штраф за відеогру
Гра в Pokemon Go. Фото: cars.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Кілька мешканців французького міста повідомили поліцію про підозрілий автомобіль, який рухався на аномально низькій швидкості, кілька разів проїжджаючи одними й тими ж вулицями. Згодом правоохоронці перевірили водія й з’ясувалося, що він зовсім не планував якийсь злочин, а просто захопився відеогрою з доповненою реальністю Pokemon Go на телефоні.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

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Потенційна небезпека

Гра Pokemon Go вимагає пересування по реальному світу, щоб захопити в телефоні віртуальних істот. З метою збільшити свої шанси на успіх, водій їхав повільно, щоб нічого не проґавити.

Хоч ця історія дещо гумористична, поліція нагадала про небезпеку, пов’язану з використанням мобільного телефону за кермом.

"Хоча в такому випадку причини залучення патрульних викликали посмішку поліціянтів, доповнена реальність за кермом може бути небезпечною, а використання телефону навіть у цьому випадку залишається забороненим", — йдеться у повідомленні, опублікованому на їхній сторінці у Facebook.

Як покарали водія

Кодекс дорожнього руху Франції суворий щодо подібних випадків. Користування телефоном під час водіння є правопорушенням, що карається фіксованим штрафом у розмірі 150 євро (понад 6500 грн) та втратою трьох балів у посвідченні водія.

Раніше ми писали, які найбільші штрафи для водіїв в Україні у 2025 році. Також повідомлялося, який штраф виписують за відсутність підсвітки номера авто.

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