Штрафы водителям за отсутствие автогражданки в 2025 году

Штраф за отсутствие автогражданки. Фото: arsenal-ic.ua

Водители в Украине обязаны иметь полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности — наличие автогражданки является гарантией того, что в случае ДТП пострадавшим будет компенсирован ущерб. Чем грозит автомобилистам езда без страховки в 2025 году.

Об этом юристы Бесплатной правовой помощи рассказали Фактам ICTV.

Реклама

Читайте также:

Какое взыскание

Страховой полис оформляется сразу после регистрации автомобиля, и водитель обязан иметь его вместе с другими документами на транспортное средство и предъявлять по требованию полиции.

Если у водителя нет действующей автогражданки, его оштрафуют на 425 грн. Если он не оплатит в течение 15 дней, то сумма взыскания удвоится — 850 грн. Также водителю за отсутствие полиса грозит не только штраф, но и возмещение убытков за свой счет.

Льготные категории

С 1 января 2025 года всем водителям без исключения необходимо иметь при себе полис страхования. Но граждане льготных категорий в этом году имеют скидку 50% на оформление автогражданки:

участники боевых действий;

участники войны;

пенсионеры;

люди с инвалидностью 1 и 2 группы;

люди, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (1 и 2 категории).

Ранее психологи назвали четыре способа помочь себе сдать экзамен по вождению авто. Также мы писали, что раздражает водителей в современных автомобилях больше всего.