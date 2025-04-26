Штрафи водіям за відсутність автоцивілки у 2025 році

Який штраф для водія за автоцивілку у 2025 році
Водії в Україні зобов’язані мати поліс обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності — наявність автоцивілки є гарантією того, що у разі ДТП потерпілим буде компенсовано збитки. Чим загрожує автомобілістам їзда без страховки у 2025 році.
Про це юристи Безоплатної правової допомоги розповіли Фактам ICTV.
Яке стягнення
Страховий поліс оформлюється одразу після реєстрації автомобіля, і водій зобовʼязаний мати його разом з іншими документами на транспортний засіб та пред’являти на вимогу поліції.
Якщо у водія немає чинної автоцивілки, його оштрафують на 425 грн. Якщо він не сплатить протягом 15 днів, то сума стягнення подвоїться — 850 грн. Також водію за відсутність поліса загрожує не лише штраф, а й відшкодування збитків власним коштом.
Пільгові категорії
З 1 січня 2025 року всім водіям без виключення необхідно мати при собі поліс страхування. Але громадяни пільгових категорій цього року мають знижку 50% на оформлення автоцивілки:
- учасники бойових дій;
- учасники війни;
- пенсіонери;
- люди з інвалідністю 1 та 2 групи;
- люди, що постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС (1 та 2 категорії).
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