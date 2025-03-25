Кто платит 500 000 евро за увольнение из автомобильной компании

Завод Mercedes-Benz. Фото: group.mercedes-benz.com

Ветеранам Mercedes-Benz от руководства концерна поступило очень щедрое предложение о выходе на пенсию. Некоторым сотрудникам выплачиваются шестизначные суммы за добровольный уход с должностей.

Об этом сообщил Cars Coops.

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О каких суммах идет речь

Сообщается, что Mercedes-Benz Group предлагает эти выплаты аж 30 000 сотрудникам, которые непосредственно не задействованы в производстве.

Таким образом 45-летний служащий с 20-летним стажем работы в компании и месячной зарплатой 7500 евро может иметь в кармане более 300 000 евро. Даже работник в возрасте около тридцати лет, который зарабатывает 6000 евро, может получить более 100 000 евро. А, например, 55-летний руководитель группы с месячной зарплатой около 9000 евро и 30 годами работы может уйти с более чем 500 000 евро.

Зачем это Mercedes

Компания планирует направить индивидуальные письменные предложения сотрудникам, которые имеют право на это соглашение, до конца апреля, а ответы ждать до 31 июля. Если работники не уйдут, давить на них не будут.

Выходные пакеты рассматриваются, поскольку действующий административный персонал защищен от увольнений до конца 2034 года благодаря предыдущим соглашениям.

Эта кампания является частью усилий Mercedes сократить свою рабочую силу, чтобы сэкономить 5 400 000 000 долларов до 2027 года.

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