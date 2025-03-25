Хто платить 500 000 євро за звільнення з автомобільної компанії

Завод Mercedes-Benz. Фото: group.mercedes-benz.com

Ветеранам Mercedes-Benz від керівництва концерну надійшла дуже щедра пропозиція про вихід на пенсію. Деяким співробітникам виплачуються шестизначні суми за добровільне звільнення з посад.

Про це повідомив Cars Coops.

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Про які суми йдеться

Повідомляється, що Mercedes-Benz Group пропонує ці виплати аж 30 000 співробітникам, які безпосередньо не залучені у виробництві. Таким чином 45-річний службовець з 20-річним стажем роботи в компанії та місячною зарплатою 7500 євро може мати у кишені понад 300 000 євро. Навіть працівник у віці близько тридцяти років, який заробляє 6000 євро, може отримати понад 100 000 євро. А, наприклад, 55-річний керівник групи з місячною зарплатою близько 9000 євро та 30 роками роботи може піти з понад 500 000 євро.

Навіщо це Mercedes

Компанія планує надіслати індивідуальні письмові пропозиції співробітникам, які мають право на цю угоду, до кінця квітня, а відповіді чекати до 31 липня. Якщо працівники не підуть, тиснути на них не будуть, та залишать на роботі.

Вихідні пакети розглядаються, позаяк чинний адміністративний персонал захищений від звільнень до кінця 2034 року завдяки попереднім угодам.

Ця кампанія є частиною зусиль Mercedes скоротити свою робочу силу, щоб заощадити 5 400 000 000 доларів до 2027 року.

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