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Какие проблемы ожидают водителя, если припарковать авто с вывернутыми колесами

26 февраля 2024 14:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Почему нельзя оставлять машину на стоянке с повернутыми колесами
Оставлять так машину нельзя. Фото: uamotors.com.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Некоторые автовладельцы паркуют авто, оставляя его с повернутыми колесами, ведь считают, что в таком случае автомобиль случайно не покатится и эвакуатор не сможет его забрать. Так ли это на самом деле и какими неприятностями грозят вывернутые колеса.

Об этом написал MMR.

Не спасет от эвакуатора

Сегодня эвакуационные машины используют специальные манипуляторы, поднимающие авто за все четыре колеса.

Мешает другим водителям

Когда владелец паркует автомобиль таким образом, то создает проблемы для других водителей, ведь повернутые колеса выступают за габариты машины. Это усложняет выезд со стоянки другим участникам движения.

Повреждение гидроусилителя руля

Если машина долго стоит с полностью повернутыми колесами, из строя может выйти гидроусилитель руля из-за увеличения нагрузки на насос усилителя. Аналогичная проблема может возникнуть и у автовладельцев с электрическим усилителем руля.

Поломка в системе рулевого управления

В холодную погоду резиновые части ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) теряют свою упругость. Это может привести к разрывам из-за чрезмерного натяжения, что приведет к поломке в системе рулевого управления.

Ранее мы писали, почему не работает стеклоподъемник в автомобиле и как вернуть стекло на место. Также сообщалось, на какие проблемы указывает разный цвет дыма из выхлопной трубы автомобиля.

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