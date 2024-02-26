Чому небажано залишати машину на стоянці з повернутими колесами

Залишати так машину не можна. Фото: uamotors.com.ua

Деякі автовласники паркують авто, залишаючи його з повернутими колесами, адже вважають, що у такому разі автомобіль випадково не покотиться та й евакуатор не зможе його забрати. Чи так це насправді та якими ще неприємностями загрожують вивернуті колеса.

Про це написав MMR.

Не врятує від евакуатора

Сьогодні евакуаційні машини використовують спеціальні маніпулятори, які підіймають авто за всі чотири колеса.

Заважає іншим водіям

Коли власник паркує авто у такий спосіб, то створює проблеми для інших водіїв, адже повернуті колеса виступають за габарити машини. Це ускладнює виїзд зі стоянки іншим учасникам руху.

Пошкодження гідропідсилювача керма

Якщо машина довго стоїть з повністю повернутими колесами, з ладу може вийти гідропідсилювач керма через збільшення навантаження на помпу підсилювача. Аналогічна проблема може виникнути й у власників авто з електричним підсилювачем керма.

Поломка в системі кермового управління

В холодну погоду гумові частини ШРУС (шарнір рівних кутових швидкостей) втрачають свою пружність. Це може призвести до розривів через надмірний натяг, що спричинить поломку в системі кермового управління.

Раніше ми писали, чому не працює склопідйомник в авто та як повернути скло на місце. Також повідомляли, на які проблеми вказує різний колір диму з вихлопної труби автомобіля.