Более 80% советов из TikTok вредны для автомобилей — исследование

Запуск TikTok. Фото: The Denver Post

Специалисты подсчитали, что сегодня TikTok имеет более 876 000 000 советов и подсказок, связанных с авто. Эксперты предупреждают, что 80% этих лайфхаков помогут повредить или даже уничтожить автомобиль.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Вредные советы

AutoTrader проанализировал посты в TikTok и обнаружил, что почти 60% видео, связанных с автомобилями, не являются надежными, а некоторые могут испортить автомобиль.

Многие лайфхаки для чистки автомобиля кажутся умными, но 81% на самом деле могут навредить.

Некоторые предлагают использовать зубную пасту или кокосовое масло для удаления следов, другие — использовать швабру для внешних поверхностей или прикрепить туалетную щетку к дрели для чистки автомобильных ковриков. Это может выглядеть забавно, но эксперты предупреждают, что такими методами можно поцарапать поверхности, снять защитное покрытие или оставить частички, которые притягивают больше грязи.

Видео по ремонту автомобиля еще более рискованны. AutoTrader обнаружил, что 90% из них следует избегать, если водитель не квалифицированный механик. Обычно из-за формата коротких видео специалисты пропускают ключевые моменты. И если человек попытается выполнить эти ремонты без соответствующих инструментов и опыта, проблема только усугубится. В итоге придется заплатить больше сертифицированному механику, чтобы исправить нанесенный ущерб позже.

Хорошая сторона TikTok

Не все советы TikTok плохие. AutoTrader обнаружил, что 72% видео о техническом обслуживании автомобилей содержат правдивую информацию. Многие из них изготавливаются профессионалами и охватывают такие вопросы, как проверка амортизаторов, подготовка к зиме, контроль масла и шин и тому подобное.

Видео с советами по вождению также являются ценными, особенно для новичков. Около 68% этих роликов содержат практические советы, часто от сертифицированных инструкторов по вождению.

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