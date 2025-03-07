Понад 80% порад з TikTok шкідливі для автомобілів — дослідження

Запуск TikTok. Фото: The Denver Post

Фахівці підрахували, що сьогодні TikTok має понад 876 000 000 порад та підказок, пов’язаних з авто. Експерти попереджають, що 80% цих лайфхаків допоможуть пошкодити або навіть знищити автомобіль.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Шкідливі поради

AutoTrader проаналізував пости в TikTok та виявив, що майже 60% відео, пов’язаних з автомобілями, не є надійними, а деякі можуть зіпсувати автомобіль.

Багато лайфхаків для чищення автомобіля здаються розумними, але 81% насправді можуть нашкодити.

Деякі пропонують використовувати зубну пасту або кокосову олію для видалення слідів, інші — використовувати швабру для зовнішніх поверхонь або прикріпити туалетну щітку до дрилі для чищення автомобільних килимків. Це може виглядати дотепно, але експерти попереджають, що такими методами можна подряпати поверхні, зняти захисне покриття або залишити часточки, які притягують більше бруду.

Відео з ремонту автомобіля ще ризикованіші. AutoTrader виявив, що 90% із них слід уникати, якщо водій не кваліфікований механік. Зазвичай через формат коротких відео фахівці пропускають ключові моменти. І якщо людина спробує виконати ці ремонти без відповідних інструментів та досвіду, проблема лише погіршиться. У підсумку доведеться заплатити більше сертифікованому механіку, щоб виправити завдану шкоду пізніше.

Гарний бік TikTok

Не всі поради TikTok погані. AutoTrader виявив, що 72% відео про технічне обслуговування автомобілів містять правдиву інформацію. Багато з них виготовляються професіоналами та охоплюють такі питання, як перевірка амортизаторів, підготовка до зими, контроль масла та шин тощо.

Відео з порадами щодо водіння також є цінними, особливо для новачків. Близько 68% цих роликів містять практичні поради, часто від сертифікованих інструкторів з водіння.

Раніше ми писали, як WD-40 може серйозно пошкодити автомобіль. Також пояснювали, що означають червоні індикатори на панелі авто.