Запретное лекарство — что нельзя употреблять водителям за рулем

Не все лекарства можно употреблять за рулем. Фото: tuningblog.eu

В Украине существует список лекарственных средств, употребление которых может существенно повлиять на способность водителя управлять транспортным средством. Это связано с их влиянием на ЦНС, что может привести к снижению реакции, нарушению концентрации или вызвать сонливость.

Вот несколько категорий лекарств, которые запрещено употреблять водителям за рулем.

Читайте также:

Снотворные препараты

Лекарство, содержащее активные вещества вроде диазепама, зопиклона или других барбитуратов, может вызвать сильную сонливость.

Антигистаминные препараты

Многие антигистаминные препараты, такие как димедрол, клемастин и т.д., могут вызывать сонливость и снижать концентрацию.

Антидепрессанты

Некоторые из них могут иметь побочные эффекты, влияющие на реакцию и внимание.

Препараты для лечения психиатрических расстройств

Лекарство, содержащее бензодиазепины или антипсихотики, может снижать психомоторные функции.

Препараты для лечения эпилепсии

Например, фенитоин, карбамазепин могут вызвать головокружение и снижение концентрации.

Лекарство против заболеваний сердечно-сосудистой системы

Некоторые бета-адренорецепторы и антиаритмические препараты могут влиять на когнитивную функцию.

Перед употреблением каких-либо лекарственных средств водителям следует проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Если лекарство вызывает какие-либо побочные эффекты, влияющие на способность управлять автомобилем, например сонливость или головокружение, лучше воздержаться от езды до стабилизации состояния.

Ранее мы писали, какой штраф за прогревание двигателя авто зимой. Также эксперты объяснили, как не сломать подвеску авто, проезжая лежачего полицейского.