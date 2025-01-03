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Какие лекарства запрещено употреблять водителям за рулем

3 января 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Запретное лекарство — что нельзя употреблять водителям за рулем
Не все лекарства можно употреблять за рулем. Фото: tuningblog.eu
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В Украине существует список лекарственных средств, употребление которых может существенно повлиять на способность водителя управлять транспортным средством. Это связано с их влиянием на ЦНС, что может привести к снижению реакции, нарушению концентрации или вызвать сонливость.

Вот несколько категорий лекарств, которые запрещено употреблять водителям за рулем.

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  • Снотворные препараты

Лекарство, содержащее активные вещества вроде диазепама, зопиклона или других барбитуратов, может вызвать сильную сонливость.

  • Антигистаминные препараты

Многие антигистаминные препараты, такие как димедрол, клемастин и т.д., могут вызывать сонливость и снижать концентрацию.

  • Антидепрессанты

Некоторые из них могут иметь побочные эффекты, влияющие на реакцию и внимание.

  • Препараты для лечения психиатрических расстройств

Лекарство, содержащее бензодиазепины или антипсихотики, может снижать психомоторные функции.

  • Препараты для лечения эпилепсии

Например, фенитоин, карбамазепин могут вызвать головокружение и снижение концентрации.

  • Лекарство против заболеваний сердечно-сосудистой системы

Некоторые бета-адренорецепторы и антиаритмические препараты могут влиять на когнитивную функцию.

Перед употреблением каких-либо лекарственных средств водителям следует проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Если лекарство вызывает какие-либо побочные эффекты, влияющие на способность управлять автомобилем, например сонливость или головокружение, лучше воздержаться от езды до стабилизации состояния.

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