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Які ліки заборонено вживати водіям за кермом

3 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Заборонені ліки — що не можна вживати водіям за кермом
Не усі ліки можна вживати за кермом. Фото: tuningblog.eu
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

В Україні існує перелік лікарських засобів, вживання яких може суттєво вплинути на здатність водія керувати транспортним засобом. Це пов'язано з їхнім впливом на центральну нервову систему, що може призвести до зниження реакції, порушення концентрації або викликати сонливість.

Ось кілька категорій ліків, які заборонено вживати водіям за кермом.

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  • Снодійні препарати

Ліки, які містять активні речовини на зразок діазепаму, зопіклону, або інших барбітуратів, можуть викликати сильну сонливість.

  • Антигістамінні препарати

Багато антигістамінних препаратів, такі як димедрол, клемастин тощо, можуть спричиняти сонливість і знижувати концентрацію.

  • Антидепресанти

Деякі з них можуть мати побічні ефекти, що впливають на увагу та реакцію.

  • Препарати для лікування психіатричних розладів

Ліки, що містять бензодіазепіни або антипсихотики, можуть знижувати психомоторні функції.

  • Препарати для лікування епілепсії

Наприклад, фенітоїн, карбамазепін можуть викликати запаморочення та зниження концентрації.

  • Ліки проти захворювань серцево-судинної системи

Деякі бета-блокатори та антиаритмічні препарати можуть впливати на когнітивну функцію.

Перед вживанням будь-яких лікарських засобів водіям варто консультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Якщо ліки викликають будь-які побічні ефекти, що впливають на здатність керувати автомобілем, наприклад, сонливість чи запаморочення, краще утриматися від їзди до стабілізації стану. 

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