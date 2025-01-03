Заборонені ліки — що не можна вживати водіям за кермом

Не усі ліки можна вживати за кермом. Фото: tuningblog.eu

В Україні існує перелік лікарських засобів, вживання яких може суттєво вплинути на здатність водія керувати транспортним засобом. Це пов'язано з їхнім впливом на центральну нервову систему, що може призвести до зниження реакції, порушення концентрації або викликати сонливість.

Ось кілька категорій ліків, які заборонено вживати водіям за кермом.

Читайте також:

Снодійні препарати

Ліки, які містять активні речовини на зразок діазепаму, зопіклону, або інших барбітуратів, можуть викликати сильну сонливість.

Антигістамінні препарати

Багато антигістамінних препаратів, такі як димедрол, клемастин тощо, можуть спричиняти сонливість і знижувати концентрацію.

Антидепресанти

Деякі з них можуть мати побічні ефекти, що впливають на увагу та реакцію.

Препарати для лікування психіатричних розладів

Ліки, що містять бензодіазепіни або антипсихотики, можуть знижувати психомоторні функції.

Препарати для лікування епілепсії

Наприклад, фенітоїн, карбамазепін можуть викликати запаморочення та зниження концентрації.

Ліки проти захворювань серцево-судинної системи

Деякі бета-блокатори та антиаритмічні препарати можуть впливати на когнітивну функцію.

Перед вживанням будь-яких лікарських засобів водіям варто консультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Якщо ліки викликають будь-які побічні ефекти, що впливають на здатність керувати автомобілем, наприклад, сонливість чи запаморочення, краще утриматися від їзди до стабілізації стану.

Раніше ми писали, який штраф за прогрівання двигуна авто взимку. Також експерти пояснили, як не зламати підвіску авто, проїжджаючи лежачого поліціянта.