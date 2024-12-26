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Як не зламати підвіску авто, проїжджаючи лежачого поліціянта

26 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як не пошкодити підвіску авто при проїзді лежачого поліціанта
Лежачий поліціянт. Фото: newsblog.drexel.edu
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Лежачий поліціянт призначений для того, щоб на певній ділянці дороги авто знижували швидкість руху. Багато водіїв не вміють правильно проїжджати цю штучну перешкоду, що часто призводить до псування машин та дорогого ремонту.

Як уникнути неприємностей написала Avtosota.

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Проїзд на високій швидкості

Найпоширеніша помилка, яка призводить до збільшення навантаження на підвіску та шини. Кінетична енергія пропорційна квадрату швидкості — тобто зниження швидкості вдвічі зменшує силу удару вчетверо. Рекомендована швидкість при проїзді лежачих поліціянтів складає 20-40 км/год.

Проїзд з затиснутою педаллю гальма

При екстреному гальмуванні перед лежачим поліціянтом вага автомобіля зміщується вперед, що призводить до додаткового навантаження на передню вісь. Затиснуті гальма заважають колесам вільно вкотитися на перепону, що збільшує ризик пошкодження підвіски. Рекомендовано плавно скидати швидкість заздалегідь та відпустити гальма перед дотиком з перешкодою.

Проїзд навскіс

Такий підхід збільшує ризик пошкодження колісного диска та кузова автомобіля. Колеса не підіймаються на перешкоду одночасно, а це може викликати бічне розгойдування та замет, особливо на слизькій дорозі.

Проїзд одним колесом

Деякі водії намагаються проїхати лише одним колесом узбіччям або в поглибленні. Така практика значно збільшує навантаження на підвіску з боку колеса, яке проходить по нерівності. Також можна пошкодити диски об бордюр або інші перешкоди. 

Рекомендується проїжджати лежачого поліціянта рівно, всіма колесами одночасно та на маленькій швидкості.

Раніше ми писали, чому водіям не радять різко гальмувати перед ямами на дорозі.Також експерти пояснили, як не спалити автомобіль, знімаючи клеми з акумулятора.

дороги авто поради автомобіль водії

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