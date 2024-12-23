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Як не спалити автомобіль, знімаючи клеми з акумулятора

23 грудня 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як зняти клеми з акумулятора без небезпеки для авто
Яку клему зняти спочатку? Фото: www.torque.com.sg
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Як правильно від’єднати акумулятор автомобіля, щоб уникнути проблем з електронікою. Оберіть правильний порядок дій, щоб зберегти машину у безпеці.

Про це написав Ampercar.

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Несанкціоновані втручання

Сучасні автомобілі, особливо преміумкласу, оснащені численними електронними системами, які роблять їх чутливішими до втручання.

Наприклад, в автомобілях BMW або Audi неправильне відключення акумулятора може активувати сигнал тривоги в системах захисту. Це сприйматиметься як спроба злому, що призведе до відключення блоку керування двигуном, й відновити його роботу зможуть лише у сервісному центрі за допомогою сертифікованих інструментів та програмного забезпечення.

У випадку з доступнішими іномарками наслідки також можуть бути неприємними, хоча не такими критичними. Наприклад, відключення акумулятора може спричинити скидання заводських налаштувань мультимедійної системи або бортового комп’ютера. Водії будуть змушені переналаштовувати годинник, радіо та інші параметри, що додає незручностей.

Правильний порядок відключення

Важливо дотримуватись правильного порядку дій при відключенні акумулятора: спочатку зніміть провід з негативної клеми (мінусової). Це необхідно, позаяк інструменти, які використовуються, можуть стикатися з металевими частинами автомобіля.

Якщо торкнутися кузова під час роботи з позитивною клемою, є ризик короткого замикання, яке може призвести до серйозних пошкоджень: від псування проводки до повного виходу з ладу блоку управління.

Після відключення мінусової клеми, про безпеку можна не турбуватися. Рекомендується ізолювати клеми за допомогою заглушок або навіть ізострічки, щоб уникнути випадкового контакту з металевими поверхнями. 

Процес підключення акумулятора також вимагає обережності. Потрібно:

  • закріпити акумулятор, щоб уникнути його переміщення під час руху;
  • під'єднати плюсовий дріт;
  • перевірити надійність з’єднання;
  • приєднати мінусовий дріт.

Після того, як обидва дроти щільно закріплені, можна запускати двигун.

Раніше ми писали, чому заводські акумулятори служать в авто довше магазинних АКБ. Також експерти розповіли, як відновити мертвий акумулятор авто копієчним способом.

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