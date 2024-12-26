Как не повредить подвеску авто при проезде лежащего полицейского

Как не сломать подвеску авто, проезжая лежащего полицейского
Лежачий полицейский предназначен для того, чтобы на определенном участке дороги авто снижали скорость движения. Многие водители не умеют правильно проезжать это искусственное препятствие, что часто приводит к порче машин и дорогостоящему ремонту.
Как избежать проблем написала Avtosota.
Проезд на высокой скорости
Самая распространенная ошибка, приводящая к увеличению нагрузки на подвеску и шины. Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости — то есть снижение скорости вдвое уменьшает силу удара в четыре раза. Рекомендованная скорость при проезде лежачих полицейских составляет 20-40 км/ч.
Проезд с зажатой педалью тормоза
При экстренном торможении перед лежащим полицейским вес автомобиля смещается вперед, что приводит к дополнительной нагрузке на переднюю ось. Зажатые тормоза мешают колесам свободно вкатиться на преграду, что увеличивает риск повреждения подвески. Рекомендуется плавно сбрасывать скорость заранее и отпустить тормоз перед соприкосновением с препятствием.
Проезд наискосок
Такой подход увеличивает риск повреждения колесного диска и кузова автомобиля. Колеса не поднимаются на препятствие одновременно, а это может вызвать боковую раскачку и занос, особенно на скользкой дороге.
Проезд одним колесом
Некоторые водители пытаются проехать только одним колесом по обочине или в углублении. Такая практика значительно увеличивает нагрузку на подвеску со стороны колеса, которая проходит по неровности. Также можно повредить диски о бордюр или другие препятствия.
Рекомендуется проезжать лежащего полицейского ровно, всеми колесами одновременно и на маленькой скорости.
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