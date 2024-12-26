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Как не сломать подвеску авто, проезжая лежащего полицейского

26 декабря 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как не повредить подвеску авто при проезде лежащего полицейского
Лежачий полицейский. Фото: newsblog.drexel.edu
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Лежачий полицейский предназначен для того, чтобы на определенном участке дороги авто снижали скорость движения. Многие водители не умеют правильно проезжать это искусственное препятствие, что часто приводит к порче машин и дорогостоящему ремонту.

Как избежать проблем написала Avtosota.

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Проезд на высокой скорости

Самая распространенная ошибка, приводящая к увеличению нагрузки на подвеску и шины. Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости — то есть снижение скорости вдвое уменьшает силу удара в четыре раза. Рекомендованная скорость при проезде лежачих полицейских составляет 20-40 км/ч.

Проезд с зажатой педалью тормоза

При экстренном торможении перед лежащим полицейским вес автомобиля смещается вперед, что приводит к дополнительной нагрузке на переднюю ось. Зажатые тормоза мешают колесам свободно вкатиться на преграду, что увеличивает риск повреждения подвески. Рекомендуется плавно сбрасывать скорость заранее и отпустить тормоз перед соприкосновением с препятствием.

Проезд наискосок

Такой подход увеличивает риск повреждения колесного диска и кузова автомобиля. Колеса не поднимаются на препятствие одновременно, а это может вызвать боковую раскачку и занос, особенно на скользкой дороге.

Проезд одним колесом

Некоторые водители пытаются проехать только одним колесом по обочине или в углублении. Такая практика значительно увеличивает нагрузку на подвеску со стороны колеса, которая проходит по неровности. Также можно повредить диски о бордюр или другие препятствия.

Рекомендуется проезжать лежащего полицейского ровно, всеми колесами одновременно и на маленькой скорости.

Ранее мы писали, почему водителям не советуют резко тормозить перед ямами на дороге. Также эксперты объяснили, как не сжечь автомобиль, снимая клеммы с аккумулятора.

дороги авто советы автомобиль водители

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