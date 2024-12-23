Безпека на дорозі — чому водіям слід уникати різкого гальмування перед ямами

Колесо в ямі. Фото: ianditires.com

Різке гальмування перед ямами на дорозі є небезпечною те не рекомендованою дією. Потрібно за можливості завжди дотримуватися помірного зниження швидкості, щоб зменшити ризики як для себе, так й для інших учасників дорожнього руху.

Що може трапитися з автомобілем під час виконання такого гальмування.

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Ризик втрати контролю над авто

Різке гальмування може призвести до втрати зчеплення з дорогою, особливо на слизьких або мокрих покриттях. Це може викликати ковзання або обертання автомобіля.

Удар по системах машини

Різке зупинення може призвести до значних навантажень на підвіску, гальма, та інші механічні компоненти автомобіля. Це особливо підвищує ризик пошкодження підвіски та гальмівних систем, що призводить до дорогого ремонту.

Небезпека для інших учасників руху

Якщо водій зупиняється раптово, це може створити небезпечну ситуацію для автомобілів, які рухаються за ним. Інші водії можуть не встигнути зреагувати на таку зміну швидкості, що може призвести до удару ззаду чи інших аварій.

Гальмування перед ямою не гарантує безпеку

Часто, якщо водій різко гальмує перед ямою, він може не встигнути уникнути зіткнення та пошкодження шини та колеса, позаяк яма може бути глибшою, ніж здається. Краще вибрати об’їзд або плавно зменшити швидкість без різких маневрів.

Отже, коли водій помічає яму, краще спробувати зменшити швидкість плавно, а не у категоричний спосіб. Це допомагає зберегти контроль над автомобілем та гарантує безпечніше проходження відрізків дороги з перешкодами.

Раніше ми писали, як повинен поводитися водій, коли в автомобілі різко відмовили гальма. Також повідомлялося, що компанія Mercedes розробила вічні гальма, які не потрібно міняти протягом усього терміну експлуатації авто.