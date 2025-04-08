Зарядка электромобиля в Украине и Польше: где выгоднее цены

Зарядка электрокара. Фото: freepik.com

Цены на зарядку электромобилей в Украине на публичных ЭЗС в течение последнего месяца не изменились. Если сравнить их со стоимостью аналогичной услуги в Польше, то счет получается не в пользу наших соседей.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Тарифы различаются в зависимости от локации: цены выше на придорожных скоростных ЭЗС, тогда как на паркингах отелей, торговых центров, ресторанов и т.д. — они ниже. Также на некоторых станциях оплачивается тариф "за простой" — когда авто подключено, но зарядка не происходит.

Впервые в апреле 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем цены у всех операторов в целом остались без изменений. Средняя стоимость киловатт-часа полученного через АС порт сейчас составляет 14,89 грн, через быстрый DC порт — 17,40 грн.

Инфографика: eauto.org.ua

Сравнительные цены в Украине и Польше

В Украине, если заряжать электрокар на ЭЗС, то при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется в среднем в 360 грн. За самый экономный вариант авто с ГБО при расходе 12 л пропан-бутановой смеси на 100 км пробега придется заплатить 450 грн.

В Польше цена за 1 кВт-ч зависит не только от фактически отгруженной энергии в батарею автомобиля, но и от платных подписок в виде месячных пакетов или годовых абонементов разного уровня, клубных карточек, разовых акций, суммы предварительного пополнения счета, места расположения ЭЗС и тому подобное. Поэтому цена АС-зарядки там сейчас составляет около 16...21 грн/кВт-ч, а быстрая DC-зарядка обойдется от 22 до 33 грн/кВт-ч.

Получается, что себестоимость пробега на электромобиле в Польше, если его заряжать на скоростных публичных ЭЗС, такая же, как и на однотипном бензиновом авто. При 20 кВт-ч/100 км и средней цене 27,5 грн 100 км обойдется в 550 грн. При потреблении 9 л бензина на 100 км и цене 63 грн/л сумма расходов получается такая же.

То есть, пользуются электромобилями в Польше или заядлые эко-активисты, или у владельцев есть возможность заряжать авто от бытовой сети по более низким тарифам.

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