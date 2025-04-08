Зарядка електромобіля в Україні та Польщі: де вигідніші ціни

Зарядка електрокара. Фото: freepik.com

Ціни на зарядження електромобілів в Україні на публічних ЕЗС протягом останнього місяця не змінилися. Якщо порівняти їх із вартістю аналогічної послуги у Польщі, то рахунок виходить не на користь наших сусідів.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Тарифи різняться залежно від локації: ціни вищі на придорожніх швидкісних ЕЗС, тоді як на паркінгах готелів, торгових центрів, ресторанів тощо вони нижчі. Також на деяких станціях сплачується тариф "за простій" — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається.

Вперше у квітні 2025 року у порівнянні з попереднім місяцем ціни у всіх операторів загалом залишилися без змін. Середня вартість кіловат-години отриманої через АС порт зараз становить 14,89 грн, через швидкий DC порт — 17,40 грн.

Інфографіка: eauto.org.ua

Порівняльні ціни в Україні та Польщі

В Україні, якщо заряджати електрокар на ЕЗС, то при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться в середньому у 360 грн. За найекономніший варіант авто з ГБО при витраті 12 л пропан-бутанової суміші на 100 км пробігу доведеться заплатити 450 грн.

У Польщі ціна за 1 кВт-год залежить не лише від фактично відвантаженої енергії в батарею автомобіля, а ще й від платних підписок у вигляді місячних пакетів чи річних абонементів різного рівня, клубних карток, разових акцій, суми попереднього поповнення рахунку, місця розташування ЕЗС тощо. Тому ціна АС-зарядки там зараз становить близько 16...21 грн/кВт-год, а швидке DC-заряджання обійдеться від 22 до 33 грн/кВт-год.

Виходить, що собівартість пробігу на електромобілі в Польщі, якщо його заряджати на швидкісних публічних ЕЗС, така ж, як й на однотипному бензиновому авто. При 20 кВт-год/100 км та середній ціні 27,5 грн 100 км обійдеться у 550 грн. При споживанні 9 л бензину на 100 км та ціні 63 грн/л сума витрат виходить така сама.

Отже, користуються електромобілями у Польщі або запеклі екоактивісти, або у власників є можливість заряджати авто від побутової мережі за нижчими тарифами.

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