Как безопасно отсоединить аккумулятор, чтобы не повредить электронику авто

Отсоединение аккумулятора. Фото: parkers.co.uk

Неправильный порядок действий при отключении автомобильного аккумулятора может обернуться дорогостоящими неприятностями. Как правильно отсоединять и подключать АКБ, чтобы избежать короткого замыкания и сбоев в работе электроники.

Об этом написал ZUBR.

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Последствия неправильного отключения

В современных автомобилях, особенно в моделях премиум-класса, неправильное отключение аккумулятора может привести к серьезным проблемам с электроникой. Например, в BMW или Audi система безопасности может идентифицировать такой акт как взлом, в результате чего двигатель заблокирует. А решить эту проблему можно будет только в авторизованном сервисном центре.

Даже в автомобилях с менее развитой электроникой отсоединение аккумулятора может привести к сбросу настроек бортового компьютера, мультимедийной системы и климат-контроля. Водителю придется вручную восстановить все первоначальные параметры, что влечет за собой определенные неудобства.

Как снимать аккумулятор

Следуйте простому правилу: всегда сначала снимайте минусовую клемму (-). Это основной принцип, который помогает избежать короткого замыкания. Ведь, если во время обработки положительной клеммы (+) случайно прикоснуться к кузову металлическим инструментом, это может вызвать искру, что опасно для электронных систем автомобиля.

Далее можно без риска снимать положительную, а для дополнительной защиты следует закрыть клеммы заглушками или обмотать их изолентой.

Процесс подключения

Фиксируем аккумулятор в штатном креплении.

Подключаем плюсовую клемму (+) и надежно зажимаем.

Подсоединяем минусовую клемму (-).

Запускаем двигатель и проверяем работу всех систем. Если мультимедиа или климат-контроль все же сбились, придется восстановить настройки вручную.

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