Як безпечно від’єднати акумулятор, щоб не пошкодити електроніку авто

Як зняти акумулятор, щоб не спалити електроніку автомобіля
Неправильний порядок дій під час відключення автомобільного акумулятора може обернутися дорогими неприємностями. Як правильно від’єднувати та підключати АКБ, щоб уникнути короткого замикання та збоїв у роботі електроніки.
Про це написав ZUBR.
Наслідки неправильного відключення
В сучасних автомобілях, особливо в моделях преміумкласу, неправильне відключення акумулятора може призвести до серйозних проблем з електронікою. Наприклад, у BMW або Audi система безпеки може ідентифікувати такий акт як злом, внаслідок чого двигун заблокує. А розвʼязати цю проблему можна буде лише в авторизованому сервісному центрі.
Навіть в автомобілях з менш розвиненою електронікою від’єднання акумулятора може призвести до скидання налаштувань бортового комп’ютера, мультимедійної системи та клімат-контролю. Водію доведеться вручну відновити всі первісні параметри, що тягне за собою певні незручності.
Як знімати акумулятор
Дотримуйтесь простого правила: завжди спочатку знімайте мінусову клему (-). Це основний принцип, який допомагає уникнути короткого замикання. Адже, якщо під час обробки позитивної клеми (+) випадково доторкнутися до кузова металевим інструментом, це може спричинити іскру, що небезпечно для електронних систем автомобіля.
Далі можна без ризику знімати позитивну, а для додаткового захисту слід закрити клеми заглушками або обмотати їх ізострічкою.
Процес підключення
- Фіксуємо акумулятор у штатному кріпленні.
- Підключаємо плюсову клему (+) та надійно затискаємо.
- Приєднуємо мінусову клему (-).
Запускаємо двигун та перевіряємо роботу всіх систем. Якщо мультимедіа або клімат-контроль все ж таки збилися, доведеться відновити налаштування вручну.
Раніше ми писали, як відеореєстратор розряджає акумулятор автомобіля. Також експерти пояснили, що означають різні символи на акумуляторі автомобіля.
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