Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Авто Как из-за границы продать свое авто в Украине

Как из-за границы продать свое авто в Украине

Ua en ru
Дата публикации 20 мая 2025 10:12
Как продать свое авто в Украине, находясь за границей
Продажа подержанных автомобилей. Фото: wah.ua

Многие украинцы, которые с начала полномасштабного вторжения оказались за границей, оставили дома транспортные средства. Не все из них теперь понимают, как продать свои авто в Украине без лишней суеты, дополнительных расходов и рисков.

Об этом написал Autogid.

Реклама
Читайте также:

Продажа через "Дію"

Сегодня самый простой способ продать автомобиль в Украине — переоформить транспортное средство через приложение "Дія". Чтобы воспользоваться этой функцией, продавцу и покупателю достаточно иметь верифицированные аккаунты в приложении. Сама процедура занимает всего несколько минут.

Что получают стороны от цифровой сделки:

  • подписание договора онлайн, без визита в сервисный центр;
  • освобождение от налога на первую продажу;
  • мгновенная выдача электронных документов;
  • новые номера и техпаспорт высылаются Укрпочтой новому владельцу.

Продажа по доверенности

Также можно продать автомобиль офлайн путем оформления нотариальной доверенности на доверенное лицо в Украине. Такую доверенность можно сделать либо в украинском консульстве за рубежом, либо у местного нотариуса, но с обязательной легализацией или апостилем документов.

Стоит знать, что, несмотря на удобство, продавец не имеете права назначить покупателя своим представителем. Здесь действует прямой запрет закона. Поэтому в любом случае потребуется третье лицо, которое будет представлять интересы продавца.

Самая частая и опасная ошибка — неправильно оформленная доверенность. Если документ нарушает закон, он признается ничтожным. А значит, продажа будет считаться недействительной.

Ранее мы писали, как водителю не получить штраф за не пристегнутый ремень безопасности. Также эксперты объяснили, как водителю экономить топливо в пробках.

Дия авто приложение советы автомобиль приложение продажа авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /