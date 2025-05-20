Как продать свое авто в Украине, находясь за границей

Как из-за границы продать свое авто в Украине
Многие украинцы, которые с начала полномасштабного вторжения оказались за границей, оставили дома транспортные средства. Не все из них теперь понимают, как продать свои авто в Украине без лишней суеты, дополнительных расходов и рисков.
Об этом написал Autogid.
Продажа через "Дію"
Сегодня самый простой способ продать автомобиль в Украине — переоформить транспортное средство через приложение "Дія". Чтобы воспользоваться этой функцией, продавцу и покупателю достаточно иметь верифицированные аккаунты в приложении. Сама процедура занимает всего несколько минут.
Что получают стороны от цифровой сделки:
- подписание договора онлайн, без визита в сервисный центр;
- освобождение от налога на первую продажу;
- мгновенная выдача электронных документов;
- новые номера и техпаспорт высылаются Укрпочтой новому владельцу.
Продажа по доверенности
Также можно продать автомобиль офлайн путем оформления нотариальной доверенности на доверенное лицо в Украине. Такую доверенность можно сделать либо в украинском консульстве за рубежом, либо у местного нотариуса, но с обязательной легализацией или апостилем документов.
Стоит знать, что, несмотря на удобство, продавец не имеете права назначить покупателя своим представителем. Здесь действует прямой запрет закона. Поэтому в любом случае потребуется третье лицо, которое будет представлять интересы продавца.
Самая частая и опасная ошибка — неправильно оформленная доверенность. Если документ нарушает закон, он признается ничтожным. А значит, продажа будет считаться недействительной.
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