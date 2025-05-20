Як продати своє авто в Україні, перебуваючи за кордоном

Як з-за кордону продати своє авто в Україні
Багато українців, які від початку повномасштабного вторгнення опинилися за кордоном, залишили вдома транспортні засоби. Не всі з них тепер розуміють, як продати свої авто в Україні без зайвої метушні, додаткових витрат та ризиків.
Про це написав Autogid.
Продаж через "Дію"
Сьогодні найпростіший спосіб продати автомобіль в Україні — переоформити транспортний засіб через застосунок "Дія". Щоб скористатися цією функцією, продавцю й покупцю достатньо мати верифіковані акаунти у додатку. Сама процедура займає лише кілька хвилин.
Що отримують сторони від цифрової угоди:
- підписання договору онлайн, без візиту до сервісного центру;
- звільнення від податку на перший продаж;
- миттєва видача електронних документів;
- нові номери й техпаспорт надсилаються Укрпоштою новому власнику.
Продаж за дорученням
Також можна продати автомобіль офлайн шляхом оформлення нотаріального доручення на довірену особу в Україні. Таке доручення можна зробити або в українському консульстві за кордоном, або у місцевого нотаріуса, але з обов’язковою легалізацією або апостилем документів.
Варто знати, що, попри зручність, продавець не маєте права призначити покупця своїм представником. Тут діє пряма заборона закону. Тому у будь-якому разу буде потрібна третя особа, яка представлятиме інтереси продавця.
Найчастіша та найнебезпечніша помилка — неправильно оформлена довіреність. Якщо документ порушує закон, він визнається нікчемним. А отже, продаж вважатиметься недійсним.
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