Як продати своє авто в Україні, перебуваючи за кордоном

Продаж вживаних автомобілів. Фото: wah.ua

Багато українців, які від початку повномасштабного вторгнення опинилися за кордоном, залишили вдома транспортні засоби. Не всі з них тепер розуміють, як продати свої авто в Україні без зайвої метушні, додаткових витрат та ризиків.

Про це написав Autogid.

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Продаж через "Дію"

Сьогодні найпростіший спосіб продати автомобіль в Україні — переоформити транспортний засіб через застосунок "Дія". Щоб скористатися цією функцією, продавцю й покупцю достатньо мати верифіковані акаунти у додатку. Сама процедура займає лише кілька хвилин.

Що отримують сторони від цифрової угоди:

підписання договору онлайн, без візиту до сервісного центру;

звільнення від податку на перший продаж;

миттєва видача електронних документів;

нові номери й техпаспорт надсилаються Укрпоштою новому власнику.

Продаж за дорученням

Також можна продати автомобіль офлайн шляхом оформлення нотаріального доручення на довірену особу в Україні. Таке доручення можна зробити або в українському консульстві за кордоном, або у місцевого нотаріуса, але з обов’язковою легалізацією або апостилем документів.

Варто знати, що, попри зручність, продавець не маєте права призначити покупця своїм представником. Тут діє пряма заборона закону. Тому у будь-якому разу буде потрібна третя особа, яка представлятиме інтереси продавця.

Найчастіша та найнебезпечніша помилка — неправильно оформлена довіреність. Якщо документ порушує закон, він визнається нікчемним. А отже, продаж вважатиметься недійсним.

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