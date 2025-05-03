Простые способы выявить износ тормозных колодок без снятия колес с авто

Как выявить износ тормозных колодок, не снимая колес с машины
Износ тормозных колодок — это очень серьезная поломка, но ее можно обнаружить не только сняв колесо с автомобиля. Существуют альтернативные методы определить дефект с минимальными усилиями со стороны автовладельца.
Об этом написал Dexpens.
Фрикционные накладки
Если фрикционная накладка тормозных колодок стерлась хотя бы на 2 мм, это четкий сигнал об их износе. Продолжение эксплуатации с такими колодками может снизить эффективность торможения и повысить риск аварии.
Работа тормозов
Если замечаете задержку в работе тормозной системы, это может свидетельствовать о значительном износе тормозных колодок. Такая пауза во время торможения увеличивает риск аварийной ситуации, ведь не обеспечивает необходимую эффективность
Посторонние шумы
Если при торможении вы слышите неприятный звук, это свидетельствует о серьезных проблемах с тормозными колодками. Такой шум может быть следствием износа или повреждения накладок, что повышает риск потери эффективности торможения.
При любых из указанных признаков рекомендуется срочно проверить тормозную систему и заменить колодки для вашей безопасности на дороге.
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