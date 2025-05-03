Прості способи виявити знос гальмівних колодок без зняття коліс з авто

Гальмівні колодки. Фото: carbuzz.com

Знос гальмівних колодок — це дуже серйозна поломка, але її можна виявити не лише знявши колесо з автомобіля. Існують альтернативні методи визначити дефект з мінімальними зусиллями з боку автовласника.

Про це написав Dexpens.

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Фрикційні накладки

Якщо фрикційна накладка гальмівних колодок стерлася хоча б на 2 мм, це чіткий сигнал про їхній знос. Продовження експлуатації з такими колодками може знизити ефективність гальмування та підвищити ризик аварії.

Робота гальм

Якщо помічаєте затримку в роботі гальмівної системи, це може свідчити про значний знос гальмівних колодок. Така пауза під час гальмування збільшує ризик аварійної ситуації, адже не забезпечує необхідну ефективність

Сторонні шуми

Якщо при гальмуванні ви чуєте неприємний звук, це свідчить про серйозні проблеми з гальмівними колодками. Такий шум може бути наслідком зносу або пошкодження накладок, що підвищує ризик втрати ефективності гальмування.

За будь-яких з зазначених ознак рекомендується терміново перевірити гальмівну систему та замінити колодки для вашої безпеки на дорозі.

Раніше ми писали, що робити, коли в дорозі раптово відмовили гальма. Також механік розповів про три прості способи подовжити термін служби гальм в автомобілі.