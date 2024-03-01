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Как уберечь авто на весенних дорожных ямах — лучшие способы

1 марта 2024 11:10
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лучшие способы избежать поломок авто из-за выбоин на весенних дорогах
Проезжать выбоины следует крайне медленно. Фото: kl.informator.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ухабы и ямки образуются в результате задержки влаги, которая расширяется и растрескивает дорожное покрытие. Рассказываем о лучших способах предотвратить поломки автомобиля на весенних дорогах.

Об этом пишет Lifehacker.

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  • рулевое управление;
  • подвески;
  • колесные диски;
  • шины.

Следите за давлением шин

Правильная накачка шин в соответствии с рекомендациями производителя уменьшает повреждение на выбоинах. У большинства автомобилей есть системы мониторинга, которые предупреждают о падении давления.

Едьте медленнее

Объехать каждую выбоину почти невозможно, но замедление скорости и внимательное наблюдение за дорогой даст время быстро отреагировать на любую опасность.

В противном случае вы можете неожиданно свернуть в сторону, что чревато столкновением с другими автомобилями.

С особой осторожностью переезжайте лужи — там могут быть скрыты ухабы.

Езжайте прямо

Если невозможно отцентрировать выбоину под машиной, не оставляя своей полосы, лучше ехать медленно прямо через ямку. Ведь риск повреждения боковины шины увеличивается, если попытаться объехать ее.

Ослабьте тормоза перед тем, как подъехать к колдобине, чтобы колеса могли мягко проехать ее.

Остановитесь после удара

Если сильно въехали в рытвину, остановитесь и осмотрите все шины и диски.

Обратите внимание на тряску, вибрацию или дергание во время движения.

Следите за давлением в шинах, ведь воздух может медленно выходить, а не мгновенно, как при разрыве покрышки.

Ранее мы писали, что делать, когда руль начал вибрировать или его заклинило вообще.

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