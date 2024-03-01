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Як вберегти авто на весняних дорожніх ямах — найкращі способи

1 березня 2024 11:10
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Кращі способи уникнути поломок авто через вибоїни на весняних дорогах
Проїжджати вибоїни слід вкрай повільно. Фото: kl.informator.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Вибоїни та ямки утворюються в результаті затримування вологи, яка розширюється та розтріскує дорожнє покриття. Розповідаємо про найкращі способи запобігти руйнуванню автомобіля на весняних дорогах.

Про це написав Lifehacker.

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  • рульове управління;
  • підвіски;
  • колісні диски;
  • шини.

Слідкуйте за тиском шин

Правильне накачування шин відповідно до рекомендацій виробника зменшує пошкодження на вибоїнах. Більшість автомобілів мають системи моніторингу, які попереджають про падіння тиску.

Їдьте повільніше

Об'їхати кожну вибоїну майже неможливо, але уповільнення швидкості та уважне стеження за дорогою дасть час швидко відреагувати на будь-яку небезпеку.

В іншому випадку ви можете несподівано звернути вбік, що загрожує зіткненням з іншими автомобілями.

З особливою обережністю переїжджайте калюжі — там можуть бути приховані вибоїни.

Їдьте прямо

Якщо не можливо відцентрувати вибоїну під машиною, не залишаючи своєї смуги, краще їхати повільно прямо через неї. Адже ризик пошкодження боковини шини збільшується, якщо спробувати об'їхати яму.

Послабте гальма перед тим, як під'їхати до вибоїни, щоб колеса могли м'яко проїхати її.

Зупиніться після удару

Якщо сильно в'їхали в яму, зупиніться та огляньте усі шини та диски.

Звертайте увагу на тряску, вібрацію або смикання під час руху.

Слідкуйте за тиском у шинах, адже повітря може повільно виходити, а не миттєво, як при розриві покришки.

Раніше ми писали, що робити, коли кермо почало вібрувати або його заклинило взагалі.

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