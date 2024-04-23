Как уберечь автомобиль во время езды по плохим дорогам весной

Автомобиль на разбитой дороге. Фото: u-news.com.ua

Иногда всем водителям приходится ездить по плохим дорогам — разбитым асфальтовым или вообще без покрытия. Для каждого из видов существует своя методика преодоления, помогающая уберечь машину от поломок.

Об этом написал Traffic Laws.

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Разбитая асфальтовая дорога

Некоторые участки легче пройти, выехав на обочину. Поезжайте как можно медленнее, если асфальт весь усеян ямами, чтобы исключить попадание колес в рытвины и сильное повреждение покрышек кусками острого асфальта.

Участки, покрытые водой

Преодолеваются исключительно ходом. Даже при буксировке автомобиля толкать машину нужно вперед.

Дорога с щебеночным покрытием

На скорости в пределах 40-60 км/ч покрытая щебнем дорога создает вибрацию, ощутимую во всей машине. Эта дрожь сильно влияет на подвеску, получающую максимум нагрузки. Поэтому водить на таких участках советуют не быстрее 30 км/ч.

Лучше следовать по следам проехавшего автомобиля. Это уменьшит риск влететь в непредвиденно большую яму.

Также помните о камнях, которые выскакивают из-под колес на щебеночных участках. При разъезде со встречной машиной нужно держаться поближе к ней, чтобы камни, которые вылетят из-под ее колес, не прилетели на ваше лобовое стекло.

Песчаный участок дороги

Перед въездом на проблемную зону нужно немного разогнаться. При этом следует нажать на педаль газа, чтобы не ухудшить положение.

Сухая грунтовая дорога

Нужно активно работать с педалями газа и тормоза, а так же рулем, чтобы без ущерба для автомобиля объехать ямы размерами больше средних.

Размытая грунтовая дорога

Автомобиль на размытой дороге будет все время съезжать в колеи от предыдущего транспорта. Она может быть глубже, чем нужно. А это чревато тем, что машина сядет на днище так, что ее будет очень трудно потом вытащить. Поэтому ехать лучше между колеями.

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