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Як правильно їздити поганими весняними дорогами, щоб вберегти автомобіль

23 квітня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як вберегти автомобіль під час їзди по поганим дорогам навесні
Авто на розбитій дорозі. Фото: u-news.com.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Інколи всім водіям доводиться їздити поганими дорогами — розбитими асфальтовими, або взагалі без покриття. Для кожного з видів існує своя методика подолання, що допомагають вберегти машину від поломок.

Про це написав Traffic Laws.

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Розбита асфальтова дорога

Деякі ділянки легше проминути, виїхавши на узбіччя. Їдьте якомога повільніше, якщо асфальт весь усіяний ямами, щоб виключить попадання коліс у вибоїни та сильного пошкодження покришок шматками гострого асфальту.

Ділянки, вкриті водою

Долаються виключно ходом. Навіть під час буксирування автомобіля штовхати машину потрібно вперед.

Дорога із щебеневим покриттям

За швидкості в межах 40-60 км/год покрита щебенем дорога створює вібрацію, відчутну у всій машині. Це тремтіння сильно впливає на підвіску, яка отримує максимум навантаження. Тому водити на таких ділянках радять не швидше за 30 км/год.

Краще прямувати слідами автомобіля, що проїхав перед тим. Це зменшить ризик влетіти в непередбачено велику яму.

Також пам'ятайте про камені, які вискакують з-під коліс на щебеневих ділянках. При роз'їзді зі зустрічною машиною потрібно триматися якомога ближче до неї, щоб камені, які вилетять з-під її коліс, не прилетіли на ваше лобове скло.

Піщана ділянка дороги

Перед в'їздом на проблемну зону потрібно трохи розігнатися. При цьому варто дотиснути на педаль газу, щоб не погіршити становище.

Суха ґрунтова дорога

Потрібно активно працювати з педалями газу та гальма й кермом, щоб без шкоди для автомобіля об'їхати ями розмірами більше середніх.

Розмита ґрунтова дорога

Автомобіль на розмитій дорозі весь час з'їжджатиме до колії від попереднього транспорту. Така колія може бути глибшою, ніж потрібно. Це загрожує тим, що машина сяде на дно так, що її буде дуже важко витягнути. Тому їхати краще між коліями.

Раніше ми писали, чому не працює склопідйомник в авто та як повернути скло на місце. Також повідомляли, на які проблеми вказує різний колір диму з вихлопної труби автомобіля.

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