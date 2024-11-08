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Как правильно подготовиться к практическому экзамену на права

8 ноября 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Подготовка к практическому экзамену на водительские права — как избежать ошибок
Езда с инструктором. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Накануне практического экзамена на права кандидаты в водители не часто уделяют внимание своему психологическому состоянию. Побороть тревожность поможет хорошее знание экзаменационных маршрутов.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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На сайте Главного сервисного центра МВД выложены обновленные маршруты для сдачи практических экзаменов. Каждый территориальный сервисный центр МВД имеет несколько маршрутов для разных категорий. Отдельно есть карты по проекту "Автошколы для лиц с инвалидностью".

Как правильно подготовиться к практическому экзамену на водительские права - фото 1
Источник: ГСЦ МВД

На карте отмечены начало и конец маршрута, направление движения, дорожные знаки и светофоры. Есть возможность загрузить или увеличить изображение на сайте и рассмотреть детали, чтобы отработать путь с инструктором.

Ранее мы писали, как заменить первое водительское удостоверение в Украине в 2024 году. Также говорили, как быстро записаться на получение прав в сервисном центре МВД.

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