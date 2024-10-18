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МВД изменило правила сдачи экзаменов на права — как теперь это сделать

18 октября 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Как получить водительское удостоверение — пошаговый план для новичков
Практический экзамен. Фото: 1.zt.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Получение водительского удостоверения — это важный этап в жизни каждого, и он состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо пройти теоретическое обучение и сдать экзамен в сервисном центре — только после успешного выполнения этого этапа можно переходить к практическим занятиям.

Об этом написала "Европейская правда".

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Как получить водительское удостоверение

Сначала нужно сдать теоретический экзамен, а затем — практический. Обучение и сдача экзаменов проходят поэтапно.

До 2023 года будущий водитель должен был пройти теоретическое и практическое обучение в автошколе, сейчас правила дорожного движения можно изучать самостоятельно.

Также с 2021 года в водительском удостоверении начали ставить отметку "автомат", если экзамен сдавали на машине с автоматической коробкой передач. Водитель с таким документом не имеет права садиться за руль автомобиля с механической коробкой. Если водитель сдавал экзамен на "механике", то он может управлять автомобилем с любой трансмиссией.

Как сдать теоретический экзамен

Теоретический экзамен содержит 20 вопросов, разделенных по категориям транспортных средств, а также охватывающих основные и дополнительные темы. Последние отличаются для каждой категории и группируются:

  • общие (базовые) знания;
  • устройство автомобиля и терминология;
  • основы безопасности движения;
  • оказание первой медицинской помощи.

Каждый вопрос имеет от двух до пяти вариантов ответов и только один из них правильный.

Время проведения теоретического экзамена – 20 минут. Экзамен не засчитывается, если допустить три ошибки или не уложиться в отведенное время. Повторный теоретический экзамен можно сдать через десять дней. Количество попыток неограничено.

Как сдать практический экзамен

Для сдачи этого экзамена в сервисном центре МВД необходимо получить документы о прохождении практического курса в аккредитованной автошколе. Список таких учебных заведений можно найти на сайте Главного сервисного центра.

В типовой учебной программе по подготовке водителей на практические уроки отведено 40 часов. После окончания автошколы у учащихся есть два года, чтобы сдать практический экзамен. Количество попыток не ограничено, а пересдавать вождение можно на одиннадцатый день после последней попытки.

Сдавать экзамен можно как на транспортном средстве сервисного центра, так и на автомобиле учебного заведения.

В первом случае экзаменатор сидит в транспортном средстве рядом с водителем, а во втором — на переднем пассажирском сиденье сидит инструктор автошколы. Экзаменатор сидит сзади, наблюдая за действиями водителя и инструктора.

Экзамен по вождению длится от 20 минут до 1 часа и проходит по согласованным маршрутам, с которыми можно ознакомиться заранее. Однако узнать, какой именно маршрут будет на экзамене, можно только перед его началом.

Практический экзамен принимают по специальному чек-листу. На нем указаны упражнения, которые нужно выполнить. Там же фиксируются все ошибки. Перед сдачей экзамена можно перечитать это лист, чтобы лучше понимать, каких ошибок допускать нельзя. Водитель имеет право на две ошибки.

Также в чек-листе есть роковые ошибки, предусматривающие прекращение экзамена:

  • инструктор или экзаменатор вмешались в управление для предотвращения ДТП;
  • экзаменуемое лицо отказалось выполнить предусмотренное экзаменом упражнение.

Ранее мы писали о 20 ошибках, которые допускают будущие водители во время экзамена на права. Также мы сообщали, как украинцу получить водительское удостоверение в Германии.

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