Як отримати посвідчення водія — покроковий план для новачків

Практичний іспит. Фото: 1.zt.ua

Отримання посвідчення водія — це важливий етап у житті кожного, і він складається з декількох етапів. Спочатку необхідно пройти теоретичне навчання та скласти іспит у сервісному центрі — лише після успішного виконання цього етапу можна переходити до практичних занять.

Про це написала "Європейська правда".

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Спочатку треба скласти теоретичний іспит, а потім – практичний. Навчання та складання іспитів відбуваються поетапно.

До 2023 року майбутній водій повинен був пройти теоретичне та практичне навчання в автошколі, зараз правила дорожнього руху можна вивчати самостійно.

Також з 2021 року в посвідченні водія почали ставити позначку "автомат", якщо іспит складали на машині з автоматичною коробкою передач. Водій з таким документом не має права сідати за кермо автомобіля з механічною коробкою. Якщо водій складав іспит на "механіці", то він може керувати автомобілем з будь-якою трансмісією.

Як скласти теоретичний іспит

Теоретичний іспит містить 20 запитань, які поділені за категоріями транспортних засобів, а також охоплюють основні й додаткові теми. Останні відрізняються для кожної категорії та групуються:

загальні (базові) знання;

будова автомобіля та термінологія;

основи безпеки руху;

надання першої медичної допомоги.

Кожне запитання має від двох до п’яти варіантів відповідей й лише один з них правильний.

Час проведення теоретичного іспиту — 20 хвилин. Іспит не зараховується, якщо припуститися трьох помилок або не вкластися у відведений час. Повторний теоретичний іспит можна скласти через десять днів. Кількість спроб необмежена.

Як скласти практичний іспит

Для складання цього іспиту в сервісному центрі МВС потрібно отримати документи про проходження практичного курсу в акредитованій автошколі. Перелік таких навчальних закладів можна знайти на сайті Головного сервісного центру.

У типовій навчальній програмі з підготовки водіїв на практичні уроки відведено 40 год. Після закінчення автошколи в учнів є два роки, щоб скласти практичний іспит. Кількість спроб не обмежена, а перескладати водіння можна на одинадцятий день після останньої спроби.

Складати іспит можна як на транспортному засобі сервісного центру, так й на автомобілі навчального закладу.

У першому випадку екзаменатор сидить у транспортному засобі поруч з водієм, а в другому – на передньому пасажирському сидінні сидить інструктор з автошколи. Екзаменатор сидить позаду, спостерігаючи за діями водія та інструктора.

Іспит з водіння триває від 20 хвилин до 1 години й відбувається за узгодженими маршрутами, з якими можна ознайомитися заздалегідь. Однак дізнатися, який саме маршрут буде на іспиті, можна лише перед його початком.

Практичний іспит приймають за спеціальним чек-листом. На ньому вказані вправи, які необхідно виконати. Там же фіксуються всі помилки. Перед складанням іспиту можна перечитати цей лист, щоб краще розуміти, яких помилок допускати не можна. Водій має право на дві помилки.

Також у чек-листі є фатальні помилки, які передбачають припинення іспиту:

інструктор або екзаменатор втрутилися в керування для запобігання ДТП;

особа, що екзаменується, відмовилася виконати передбачену іспитом вправу.

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