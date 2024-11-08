Підготовка до практичного іспиту на водійські права — як уникнути помилок

Як правильно підготуватися до практичного іспиту на права водія
Напередодні практичного іспиту на права кандидати у водії на не часто приділяють увагу своєму психологічному стану. Побороти тривожність допоможе гарне знання екзаменаційних маршрутів.
Про це повідомив ГСЦ МВС.
На сайті Головного сервісного центру МВС викладені оновлені маршрути для складання практичних іспитів. Кожен територіальний сервісний центр МВС має декілька маршрутів для різних категорій. Окремо є карти по проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю".
На мапі відмічені початок та кінець маршруту, напрямок руху, дорожні знаки та світлофори. Є можливість завантажити або збільшити зображення на сайті та роздивитися деталі, аби відпрацювати шлях з інструктором.
Раніше ми писали, як замінити перше посвідчення водія в Україні у 2024 році. Також розповідали, як швидко записатися на отримання прав в сервісному центрі МВС.
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