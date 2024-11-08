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Як правильно підготуватися до практичного іспиту на права водія

8 листопада 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Підготовка до практичного іспиту на водійські права — як уникнути помилок
Їзда з інструктором. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Напередодні практичного іспиту на права кандидати у водії на не часто приділяють увагу своєму психологічному стану. Побороти тривожність допоможе гарне знання екзаменаційних маршрутів.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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На сайті Головного сервісного центру МВС викладені оновлені маршрути для складання практичних іспитів. Кожен територіальний сервісний центр МВС має декілька маршрутів для різних категорій. Окремо є карти по проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю".

Як правильно підготуватися до практичного іспиту на права водія - фото 1
Джерело: ГСЦ МВС

На мапі відмічені початок та кінець маршруту, напрямок руху, дорожні знаки та світлофори. Є можливість завантажити або збільшити зображення на сайті та роздивитися деталі, аби відпрацювати шлях з інструктором.

Раніше ми писали, як замінити перше посвідчення водія в Україні у 2024 році. Також розповідали, як швидко записатися на отримання прав в сервісному центрі МВС.

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