Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Как не испортить автомобиль в сильный мороз arrow

Как не испортить автомобиль в сильный мороз

18 февраля 2025 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как защитить автомобиль от повреждений в сильный мороз
Вид из машины зимой. Фото: commons.wikimedia.org
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

С приходом зимних холодов низкие температуры могут негативно повлиять на все системы автомобиля и безопасность вождения. Чтобы избежать проблем и сделать поездки более комфортными, следует придерживаться нескольких важных советов.

Всегда лучше быть осмотрительным и подготовленным, чем подвергать себя и других опасности в морозную погоду.

Читайте также:

Подготовка автомобиля

  • Аккумулятор. В мороз АКБ могут разряжаться быстрее. Убедитесь, что ваш аккумулятор в исправном состоянии.
  • Масло и жидкости. Используйте масло с соответствующей вязкостью, которое рассчитано на зимние условия. Проверьте уровень моторного масла, антифриза и тормозной жидкости.
  • Шины. Убедитесь, что глубина протектора зимних шин достаточна для обеспечения хорошего сцепления с дорогой.

Прогрев автомобиля

  • Включите двигатель и дайте пару минут поработать на холостом ходу. Это позволит маслу распределиться по двигателю.
  • Запустите систему обогрева, чтобы растопить лед на окнах и добавить комфорт во время езды.

Осторожность на дороге

  • Снижайте скорость, чтобы уменьшить риск потери контроля над автомобилем.
  • Увеличивайте дистанцию до других автомобилей. Это поможет получить достаточно времени для реагирования в случае экстренной ситуации.
  • Осторожно при торможении. Используйте плавные маневры, чтобы избежать скольжения.

Время на дороге

  • Учитывайте возможность задержек из-за сильных снегопадов или обледенелых дорог. Не спешите.
  • В случае очень плохих погодных условий рассмотрите возможность отложить поездку, если это возможно.

Запасные средства

  • Теплая одежда и одеяла. В случае экстренной ситуации могут понадобиться дополнительные вещи для сохранения тепла.
  • Еда и напитки. Небольшой запас еды и воды может пригодиться в трудных ситуациях.
  • Экстренное оборудование. Лопатка, буксировочный трос и фонари помогут в случае необходимости.

Ранее эксперты объяснили, можно ли мыть машину на морозе. Также мы писали, как быстро прогреть салон авто зимой после запуска двигателя.

авто зима советы автомобиль водители безопасность
Реклама
Реклама
Реклама