Как защитить автомобиль от повреждений в сильный мороз

Вид из машины зимой. Фото: commons.wikimedia.org

С приходом зимних холодов низкие температуры могут негативно повлиять на все системы автомобиля и безопасность вождения. Чтобы избежать проблем и сделать поездки более комфортными, следует придерживаться нескольких важных советов.

Всегда лучше быть осмотрительным и подготовленным, чем подвергать себя и других опасности в морозную погоду.

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Подготовка автомобиля

Аккумулятор. В мороз АКБ могут разряжаться быстрее. Убедитесь, что ваш аккумулятор в исправном состоянии.

В мороз АКБ могут разряжаться быстрее. Убедитесь, что ваш аккумулятор в исправном состоянии. Масло и жидкости. Используйте масло с соответствующей вязкостью, которое рассчитано на зимние условия. Проверьте уровень моторного масла, антифриза и тормозной жидкости.

Используйте масло с соответствующей вязкостью, которое рассчитано на зимние условия. Проверьте уровень моторного масла, антифриза и тормозной жидкости. Шины. Убедитесь, что глубина протектора зимних шин достаточна для обеспечения хорошего сцепления с дорогой.

Прогрев автомобиля

Включите двигатель и дайте пару минут поработать на холостом ходу. Это позволит маслу распределиться по двигателю.

Запустите систему обогрева, чтобы растопить лед на окнах и добавить комфорт во время езды.

Осторожность на дороге

Снижайте скорость, чтобы уменьшить риск потери контроля над автомобилем.

Увеличивайте дистанцию до других автомобилей. Это поможет получить достаточно времени для реагирования в случае экстренной ситуации.

Осторожно при торможении. Используйте плавные маневры, чтобы избежать скольжения.

Время на дороге

Учитывайте возможность задержек из-за сильных снегопадов или обледенелых дорог. Не спешите.

В случае очень плохих погодных условий рассмотрите возможность отложить поездку, если это возможно.

Запасные средства

Теплая одежда и одеяла. В случае экстренной ситуации могут понадобиться дополнительные вещи для сохранения тепла.

В случае экстренной ситуации могут понадобиться дополнительные вещи для сохранения тепла. Еда и напитки. Небольшой запас еды и воды может пригодиться в трудных ситуациях.

Небольшой запас еды и воды может пригодиться в трудных ситуациях. Экстренное оборудование. Лопатка, буксировочный трос и фонари помогут в случае необходимости.

Ранее эксперты объяснили, можно ли мыть машину на морозе. Также мы писали, как быстро прогреть салон авто зимой после запуска двигателя.