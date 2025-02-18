Как защитить автомобиль от повреждений в сильный мороз

Как не испортить автомобиль в сильный мороз
18 февраля 2025 06:00
Вид из машины зимой. Фото: commons.wikimedia.org
С приходом зимних холодов низкие температуры могут негативно повлиять на все системы автомобиля и безопасность вождения. Чтобы избежать проблем и сделать поездки более комфортными, следует придерживаться нескольких важных советов.
Всегда лучше быть осмотрительным и подготовленным, чем подвергать себя и других опасности в морозную погоду.
Читайте также:
Подготовка автомобиля
- Аккумулятор. В мороз АКБ могут разряжаться быстрее. Убедитесь, что ваш аккумулятор в исправном состоянии.
- Масло и жидкости. Используйте масло с соответствующей вязкостью, которое рассчитано на зимние условия. Проверьте уровень моторного масла, антифриза и тормозной жидкости.
- Шины. Убедитесь, что глубина протектора зимних шин достаточна для обеспечения хорошего сцепления с дорогой.
Прогрев автомобиля
- Включите двигатель и дайте пару минут поработать на холостом ходу. Это позволит маслу распределиться по двигателю.
- Запустите систему обогрева, чтобы растопить лед на окнах и добавить комфорт во время езды.
Осторожность на дороге
- Снижайте скорость, чтобы уменьшить риск потери контроля над автомобилем.
- Увеличивайте дистанцию до других автомобилей. Это поможет получить достаточно времени для реагирования в случае экстренной ситуации.
- Осторожно при торможении. Используйте плавные маневры, чтобы избежать скольжения.
Время на дороге
- Учитывайте возможность задержек из-за сильных снегопадов или обледенелых дорог. Не спешите.
- В случае очень плохих погодных условий рассмотрите возможность отложить поездку, если это возможно.
Запасные средства
- Теплая одежда и одеяла. В случае экстренной ситуации могут понадобиться дополнительные вещи для сохранения тепла.
- Еда и напитки. Небольшой запас еды и воды может пригодиться в трудных ситуациях.
- Экстренное оборудование. Лопатка, буксировочный трос и фонари помогут в случае необходимости.
Ранее эксперты объяснили, можно ли мыть машину на морозе. Также мы писали, как быстро прогреть салон авто зимой после запуска двигателя.
Читайте Новини.LIVE!