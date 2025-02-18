Як захистити автомобіль від пошкоджень у сильний мороз

Вид з машини взимку. Фото: commons.wikimedia.org

З приходом зимових холодів низькі температури можуть негативно вплинути на усі системи автомобіля та безпеку водіння. Щоб уникнути проблем та зробити поїздки комфортнішими, слід дотримуватися кількох важливих порад.

Завжди краще бути обачним й підготовленим, ніж наражати себе та інших на небезпеку в морозну погоду.

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Підготовка автомобіля

Акумулятор. У мороз АКБ можуть розряджатися швидше. Переконайтеся, що ваш акумулятор в справному стані.

У мороз АКБ можуть розряджатися швидше. Переконайтеся, що ваш акумулятор в справному стані. Оливи та рідини. Використовуйте оливу з відповідною в'язкістю, яка розрахована на зимові умови. Перевірте рівень моторної оливи, антифризу та рідини для гальм.

Використовуйте оливу з відповідною в'язкістю, яка розрахована на зимові умови. Перевірте рівень моторної оливи, антифризу та рідини для гальм. Шини. Переконайтеся, що глибина протектора зимових шин достатня для забезпечення гарного зчеплення з дорогою.

Прогрівання автомобіля

Увімкніть двигун та дайте пару хвилин попрацювати на холостому ходу. Це дозволить оливі розподілитися по двигуну.

Запустіть систему обігріву, щоб розтопити кригу на вікнах та додати комфорт під час їзди.

Обережність на дорозі

Знижуйте швидкість, щоб зменшити ризик втрати контролю над автомобілем.

Збільшуйте дистанцію до інших автомобілів. Це допоможе отримати достатньо часу для реагування в разі екстреної ситуації.

Обережно при гальмуванні. Використовуйте плавні маневри, щоб уникнути ковзання.

Час на дорозі

Враховуйте можливість затримок через сильні снігопади або обледенілі дороги. Не поспішайте.

У разі дуже поганих погодних умов розгляньте можливість відкласти поїздку, якщо це можливо.

Запасні засоби

Теплий одяг та ковдри. У разі екстреної ситуації можуть знадобитися додаткові речі для збереження тепла.

У разі екстреної ситуації можуть знадобитися додаткові речі для збереження тепла. Їжа та напої. Невеликий запас їжі та води може стати у пригоді у скрутних ситуаціях.

Невеликий запас їжі та води може стати у пригоді у скрутних ситуаціях. Екстрене обладнання. Лопатка, буксирувальний трос та ліхтарі допоможуть у разі необхідності.

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