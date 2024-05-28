Кандидатам в водители объяснили, как можно оспорить результаты экзаменов на права

Как обжаловать результаты экзаменов на водительское удостоверение — инструкция
В сервисных центрах МВД усиливается контроль над сдачей будущими водителями экзаменов на права. Параллельно создается больше возможностей обжаловать решение экзаменаторов.
Об этом сообщил ГСЦ МВД
Как контролируются экзамены
Экзаменационные классы для проверки теоретических знаний оборудованы системами:
- перекрестной видеофиксации с записью звука;
- блокировкой удаленного доступа.
На каждом автоматизированном рабочем месте в экзаменационном классе установлена подсистема ID Face.
Перед началом экзамена кандидат должен пройти процедуру идентификации и сфотографироваться в сервисном центре МВД.
При прохождении тестов программа автоматически проводит проверку личности по фото.
Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практических экзаменов оборудованы:
- четырьмя камерами наблюдения с фиксацией звука в салоне;
- трекером;
- фиксацией дорожной обстановки спереди и сзади.
Камеры в салоне фиксируют положение рук, ног и лица кандидата в водители и экзаменатора сервисного центра МВД.
Как обжаловать решение экзаменатора
"Видео с каждого экзамена хранится на сервере. В случае, если лицо не удовлетворено результатом практического экзамена, оно может его обжаловать. В течение 10 дней после экзаменов можно обратиться с заявлением в региональный сервисный центр МВД той области, в которой проходил экзамен. Также в течение 30 дней можно получить копии видеозаписи экзамена для обжалования решения экзаменатора. Раньше видео можно было получить только в течение трех рабочих дней с даты сдачи практического экзамена. Также это видео в рандомном порядке просматривают специалисты и осуществляют мониторинг", — пояснил заместитель начальника управления организации регистрационной деятельности и допуска водителей к управлению транспортными средствами ГСЦ МВД Павел Ефименко в эфире программы "Суспільне. Студия".
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