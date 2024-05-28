Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Как обжаловать результаты экзаменов на водительское удостоверение — инструкция arrow

Как обжаловать результаты экзаменов на водительское удостоверение — инструкция

28 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Кандидатам в водители объяснили, как можно оспорить результаты экзаменов на права
Практический экзамен на водительское удостоверение. Фото: nnews.com.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В сервисных центрах МВД усиливается контроль над сдачей будущими водителями экзаменов на права. Параллельно создается больше возможностей обжаловать решение экзаменаторов.

Об этом сообщил ГСЦ МВД

Читайте также:

Как контролируются экзамены

Экзаменационные классы для проверки теоретических знаний оборудованы системами:

  • перекрестной видеофиксации с записью звука;
  • блокировкой удаленного доступа.

На каждом автоматизированном рабочем месте в экзаменационном классе установлена подсистема ID Face.

Перед началом экзамена кандидат должен пройти процедуру идентификации и сфотографироваться в сервисном центре МВД.

При прохождении тестов программа автоматически проводит проверку личности по фото.

Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практических экзаменов оборудованы:

  • четырьмя камерами наблюдения с фиксацией звука в салоне;
  • трекером;
  • фиксацией дорожной обстановки спереди и сзади.

Камеры в салоне фиксируют положение рук, ног и лица кандидата в водители и экзаменатора сервисного центра МВД.

Как обжаловать решение экзаменатора

"Видео с каждого экзамена хранится на сервере. В случае, если лицо не удовлетворено результатом практического экзамена, оно может его обжаловать. В течение 10 дней после экзаменов можно обратиться с заявлением в региональный сервисный центр МВД той области, в которой проходил экзамен. Также в течение 30 дней можно получить копии видеозаписи экзамена для обжалования решения экзаменатора. Раньше видео можно было получить только в течение трех рабочих дней с даты сдачи практического экзамена. Также это видео в рандомном порядке просматривают специалисты и осуществляют мониторинг", — пояснил заместитель начальника управления организации регистрационной деятельности и допуска водителей к управлению транспортными средствами ГСЦ МВД Павел Ефименко в эфире программы "Суспільне. Студия".

Ранее мы писали, что в Украине открыли Кабинет водителя для бизнеса и возобновили популярную среди автовладельцев услугу.

МВД
авто
водительское удостоверение
автомобиль
водители
экзамены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе