Кандидатам в водители объяснили, как можно оспорить результаты экзаменов на права

Практический экзамен на водительское удостоверение. Фото: nnews.com.ua

В сервисных центрах МВД усиливается контроль над сдачей будущими водителями экзаменов на права. Параллельно создается больше возможностей обжаловать решение экзаменаторов.

Об этом сообщил ГСЦ МВД

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Экзаменационные классы для проверки теоретических знаний оборудованы системами:

перекрестной видеофиксации с записью звука;

блокировкой удаленного доступа.

На каждом автоматизированном рабочем месте в экзаменационном классе установлена подсистема ID Face.

Перед началом экзамена кандидат должен пройти процедуру идентификации и сфотографироваться в сервисном центре МВД.

При прохождении тестов программа автоматически проводит проверку личности по фото.

Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практических экзаменов оборудованы:

четырьмя камерами наблюдения с фиксацией звука в салоне;

трекером;

фиксацией дорожной обстановки спереди и сзади.

Камеры в салоне фиксируют положение рук, ног и лица кандидата в водители и экзаменатора сервисного центра МВД.

Как обжаловать решение экзаменатора

"Видео с каждого экзамена хранится на сервере. В случае, если лицо не удовлетворено результатом практического экзамена, оно может его обжаловать. В течение 10 дней после экзаменов можно обратиться с заявлением в региональный сервисный центр МВД той области, в которой проходил экзамен. Также в течение 30 дней можно получить копии видеозаписи экзамена для обжалования решения экзаменатора. Раньше видео можно было получить только в течение трех рабочих дней с даты сдачи практического экзамена. Также это видео в рандомном порядке просматривают специалисты и осуществляют мониторинг", — пояснил заместитель начальника управления организации регистрационной деятельности и допуска водителей к управлению транспортными средствами ГСЦ МВД Павел Ефименко в эфире программы "Суспільне. Студия".

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