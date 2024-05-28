Кандидатам у водії пояснили, як можна оскаржити результати іспитів на права

Як оскаржити результати іспитів на посвідчення водія — інструкція
В сервісних центрах МВС посилюється контроль над складанням майбутніми водіями іспитів на права. Паралельно створюється більше можливостей оскаржити рішення екзаменаторів.
Про це повідомив ГСЦ МВС
Як контролюються іспити
Екзаменаційні класи для перевірки теоретичних знань обладнані системами:
- перехресної відеофіксації із записом звуку;
- блокування віддаленого доступу.
На кожному автоматизованому робочому місці в екзаменаційному класі встановлена підсистема Face ID.
Перед початком іспиту кандидат має пройти процедуру ідентифікації та сфотографуватися у сервісному центрі МВС.
Під час проходження тестів програма автоматично проводить перевірку особи по фото.
Автомобілі сервісних центрів МВС для складання практичних іспитів обладнані:
- чотирма камерами спостереження з фіксацією звуку в салоні;
- трекером;
- фіксацією дорожньої обстановки попереду та позаду.
Камери в салоні фіксують положення рук, ніг та обличчя кандидата у водії та екзаменатора сервісного центру МВС.
Як оскаржити рішення екзаменатора
"Відео з кожного іспиту зберігається на сервері. У випадку, якщо особа не задоволена результатом практичного іспиту, вона може його оскаржити. Упродовж 10 днів після іспитів можна звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходив іспит. Також протягом 30 днів можна отримати копії відеозапису іспиту для оскарження рішення екзаменатора. Раніше відео можна було отримати лише протягом трьох робочих днів з дати складання практичного іспиту. Також це відео в рандомному порядку переглядають спеціалісти та здійснюють моніторинг", — пояснив заступник начальника управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами ГСЦ МВС Павло Єфіменко в етері програми "Суспільне. Студія".
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