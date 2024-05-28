Кандидатам у водії пояснили, як можна оскаржити результати іспитів на права

Практичний іспит на водійське посвідчення. Фото: nnews.com.ua

В сервісних центрах МВС посилюється контроль над складанням майбутніми водіями іспитів на права. Паралельно створюється більше можливостей оскаржити рішення екзаменаторів.

Про це повідомив ГСЦ МВС

Читайте також:

Як контролюються іспити

Екзаменаційні класи для перевірки теоретичних знань обладнані системами:

перехресної відеофіксації із записом звуку;

блокування віддаленого доступу.

На кожному автоматизованому робочому місці в екзаменаційному класі встановлена підсистема Face ID.

Перед початком іспиту кандидат має пройти процедуру ідентифікації та сфотографуватися у сервісному центрі МВС.

Під час проходження тестів програма автоматично проводить перевірку особи по фото.

Автомобілі сервісних центрів МВС для складання практичних іспитів обладнані:

чотирма камерами спостереження з фіксацією звуку в салоні;

трекером;

фіксацією дорожньої обстановки попереду та позаду.

Камери в салоні фіксують положення рук, ніг та обличчя кандидата у водії та екзаменатора сервісного центру МВС.

Як оскаржити рішення екзаменатора

"Відео з кожного іспиту зберігається на сервері. У випадку, якщо особа не задоволена результатом практичного іспиту, вона може його оскаржити. Упродовж 10 днів після іспитів можна звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходив іспит. Також протягом 30 днів можна отримати копії відеозапису іспиту для оскарження рішення екзаменатора. Раніше відео можна було отримати лише протягом трьох робочих днів з дати складання практичного іспиту. Також це відео в рандомному порядку переглядають спеціалісти та здійснюють моніторинг", — пояснив заступник начальника управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами ГСЦ МВС Павло Єфіменко в етері програми "Суспільне. Студія".

Раніше ми писали, що в Україні відкрили Кабінет водія для бізнесу та поновили популярну серед автовласників послугу.