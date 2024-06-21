Подержанные автомобили: как безошибочно определить их техническое состояние по основным признакам

Осмотр подержанного авто. Фото: wrench.com

Новичкам и даже людям с многолетним водительским стажем сложно определить техническое состояние подержанного автомобиля без помощи специалиста. Тратить деньги на механика могут не все, поэтому стоит знать по крайней мере показательные вещи, которые многое расскажут о машине с пробегом.

Об этом написал Dexpens.

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1. Пробег автомобиля

Для большинства иномарок эксплуатационный ресурс составляет 300 тыс. км. После этого все основные узлы придется либо ремонтировать, либо менять. А многие моторы и коробки требуют капитального ремонта уже через 100 тыс. км. К тому же пробег может быть скручен, поэтому следует проверить машину на специальном оборудовании.

2. Аккумулятор

Обратите внимание на клеммы батареи. Присутствие многочисленных царапин на них может указывать на то, что машина недавно провела много времени в ремонте, где аккумулятор то и дело снимали и ставили обратно.

3. Двигатель

Перед продажей владельцы чистят мотор чуть ли не до идеального блеска. Поэтому обратите внимание на выхлопную трубу. Если она чрезмерно грязная, то, очевидно, у машины есть проблемы с поршневой группой или клапанами.

4. Подвеска и рулевое управление

Состояние автомобильных шин обычно показывает проблемы с ходовой частью машины и подвеской. Даже неравномерный износ протектора указывает как минимум на проблемы с развал-схождением.

5. Электрооборудование

Появление ошибок на приборной панели, не моментальное включение двигателя после поворота ключа, всплывающие на информационном табло предупреждения. Все это красноречиво указывает на серьезные проблемы с электроникой.

6. Кузов

Речь идет не только о коррозии, но и многочисленных дефектах, которые остаются после ДТП и попадания в кузов мелких предметов на высокой скорости. Подозрения также должен вызывать совершенно идеальный кузов, особенно на автомобиле в возрасте 10 лет.

Ранее мы писали, по каким признакам можно обнаружить, что подержанная машина пострадала от наводнения. Также эксперт рассказал, с каким пробегом не нужно покупать авто независимо от надежности или цены.