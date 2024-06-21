Вживані авто: як безпомилково визначити їхній технічний стан за основними ознаками

Огляд вживаного авто. Фото: wrench.com

Новачкам та навіть людям з багаторічним стажем водія складно визначити технічний стан вживаного автомобіля без допомоги фахівця. Витрачати гроші на механіка можуть не усі, тому варто знати принаймні показові речі, які багато розкажуть про машину з пробігом.

Про це написав Dexpens.

Читайте також:

1. Пробіг автомобіля

Для більшості іномарок експлуатаційний ресурс становить 300 тис. км. Після цього всі основні вузли доведеться або ремонтувати, або змінювати. А багато моторів та коробок передач вимагають капітального ремонту вже через 100 тис. км. До того ж пробіг може бути скручений, тому слід перевірити машину на спеціальному обладнанні.

2. Акумулятор

Зверніть увагу на клеми батареї. Присутність численних подряпин на них може вказувати на те, що машина не так давно провела багато часу в ремонті, де акумулятор раз у раз знімали та ставили назад.

3. Двигун

Перед продажем власники вичищають мотор ледь не до ідеального блиску. Тому зверніть увагу на вихлопну трубу. Якщо вона надмірно брудна, то очевидно у машини є проблеми з поршневою групою або клапанами.

4. Підвіска та рульове управління

Стан автомобільних покришок зазвичай висвітлює проблеми з ходовою частиною машини та підвіскою. Навіть нерівномірний знос протектора вказує як мінімум на проблеми з розвал-сходженням.

5. Електрообладнання

Поява помилок на приладовій панелі, не моментальне включення двигуна після повороту ключа, попередження, що спливають на інформаційному табло. Все це красномовно вказує на наявність серйозних проблем з електронікою.

6. Кузов

Йдеться не лише про корозію, а й про численні дефекти, які залишаються після ДТП та попадання в кузов дрібних предметів на високій швидкості. Підозри також повинен викликати абсолютно ідеальний кузов, особливо на автомобілі віком 10 років.

Раніше ми писали, за якими ознаками можна виявити, що вживана машина постраждала від повені. Також експерт розповів, з яким пробігом не потрібно купляти авто, незалежно від надійності чи ціни.