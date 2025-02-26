Безопасные методы зарядки автомобильного аккумулятора на морозе

Зарядка аккумулятора зимой. Фото: tiresplus.com

Зимой при температуре воздуха -10 °C эффективность автомобильных аккумуляторов падает почти на 30%, а при -20 °C — до 40%. В это время года возрастает риск разряда батареи, что затрудняет запуск двигателя, к тому же мороз замедляет химические реакции в электролите, что дополнительно снижает способность батареи держать должный уровень заряда.

Как правильно заряжать аккумулятор зимой написала Avtosota.

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Заряжать аккумулятор лучше в теплом помещении. Это позволит избежать риска повреждения батареи и обеспечит равномерный заряд.

Если же заряжать АКБ приходится на улице, стоит придерживаться определенных правил:

защитить батарею от снега и влаги и не допускайте промерзания электролита;

обеспечить вентиляцию под капотом для избежания скопления газов;

регулярно проверять процесс зарядки, особенно в первые 30-60 минут;

использовать зарядные устройства с функцией интеллектуального контроля заряда или со специальным зимним режимом, позволяющим подстраивать зарядный ток под условия низких температур.

Если аккумулятор не принимает заряд, это может свидетельствовать о его критическом износе. В таком случае его необходимо заменить.

Как сохранить заряд зимой

Регулярно проверять уровень заряда аккумулятора и поддерживать его на уровне не менее 12,6 В.

Использовать зарядные устройства для поддержания оптимального уровня заряда, особенно если автомобиль длительное время не эксплуатируется.

Не оставлять включенные электроприборы в авто на длительное время, в частности фары, обогреватели и мультимедийную систему.

Периодически прогревать двигатель, особенно если автомобиль стоит на улице без движения в течение нескольких дней.

Использовать аккумуляторные одеяла или термоизоляционные материалы для защиты батареи от промерзания.

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