Безпечні методи зарядки автомобільного акумулятора на морозі

Як безпечно заряджати автомобільний акумулятор на морозі
Взимку за температури повітря -10 °C ефективність автомобільних акумуляторів падає майже на 30%, а за -20 °C — до 40%. В цю пору року зростає ризик розрядження батареї, що ускладнює запуск двигуна, до того ж мороз уповільнює хімічні реакції в електроліті, що додатково знижує здатність батареї тримати належний рівень заряду.
Як правильно заряджати акумулятор взимку написала Avtosota.
Як заряджати акумулятор в холод
Заряджати акумулятор краще у теплому приміщенні. Це дозволить уникнути ризику пошкодження батареї та забезпечить рівномірний заряд.
Якщо ж заряджати АКБ доводиться на вулиці, варто дотримуватися певних правил:
- захистити батарею від снігу та вологи та не допускайте промерзання електроліту;
- забезпечити вентиляцію під капотом для уникнення скупчення газів;
- регулярно перевіряти процес зарядки, особливо в перші 30-60 хвилин;
- використовувати зарядні пристрої з функцією інтелектуального контролю заряду або зі спеціальним зимовим режимом, що дозволяє підлаштовувати зарядний струм під умови низьких температур.
Якщо акумулятор не приймає заряд, це може свідчити про його критичне зношення. У такому разі його необхідно замінити.
Як зберегти заряд взимку
- Регулярно перевіряти рівень заряду акумулятора та підтримувати його на рівні не менше 12,6 В.
- Використовувати зарядні пристрої для підтримки оптимального рівня заряду, особливо якщо автомобіль тривалий час не експлуатується.
- Не залишати ввімкнені електроприлади в авто на тривалий час, зокрема фари, обігрівачі та мультимедійну систему.
- Періодично прогрівати двигун, особливо якщо автомобіль стоїть на вулиці без руху протягом кількох днів.
- Використовувати акумуляторні ковдри або термоізоляційні матеріали для захисту батареї від промерзання.
Раніше ми писали, чому заводські акумулятори служать в авто довше магазинних АКБ. Також експерти пояснили, що означають різні символи на акумуляторі автомобіля.
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