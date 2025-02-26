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Як безпечно заряджати автомобільний акумулятор на морозі

26 лютого 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Безпечні методи зарядки автомобільного акумулятора на морозі
Заряджання акумулятора взимку. Фото: tiresplus.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Взимку за температури повітря -10 °C ефективність автомобільних акумуляторів падає майже на 30%, а за -20 °C — до 40%. В цю пору року зростає ризик розрядження батареї, що ускладнює запуск двигуна, до того ж мороз уповільнює хімічні реакції в електроліті, що додатково знижує здатність батареї тримати належний рівень заряду.

Як правильно заряджати акумулятор взимку написала Avtosota.

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Заряджати акумулятор краще у теплому приміщенні. Це дозволить уникнути ризику пошкодження батареї та забезпечить рівномірний заряд.

Якщо ж заряджати АКБ доводиться на вулиці, варто дотримуватися певних правил:

  • захистити батарею від снігу та вологи та не допускайте промерзання електроліту;
  • забезпечити вентиляцію під капотом для уникнення скупчення газів;
  • регулярно перевіряти процес зарядки, особливо в перші 30-60 хвилин;
  • використовувати зарядні пристрої з функцією інтелектуального контролю заряду або зі спеціальним зимовим режимом, що дозволяє підлаштовувати зарядний струм під умови низьких температур.

Якщо акумулятор не приймає заряд, це може свідчити про його критичне зношення. У такому разі його необхідно замінити.

Як зберегти заряд взимку

  • Регулярно перевіряти рівень заряду акумулятора та підтримувати його на рівні не менше 12,6 В.
  • Використовувати зарядні пристрої для підтримки оптимального рівня заряду, особливо якщо автомобіль тривалий час не експлуатується.
  • Не залишати ввімкнені електроприлади в авто на тривалий час, зокрема фари, обігрівачі та мультимедійну систему.
  • Періодично прогрівати двигун, особливо якщо автомобіль стоїть на вулиці без руху протягом кількох днів.
  • Використовувати акумуляторні ковдри або термоізоляційні матеріали для захисту батареї від промерзання.

Раніше ми писали, чому заводські акумулятори служать в авто довше магазинних АКБ. Також експерти пояснили, що означають різні символи на акумуляторі автомобіля.

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