Безпечні методи зарядки автомобільного акумулятора на морозі

Заряджання акумулятора взимку. Фото: tiresplus.com

Взимку за температури повітря -10 °C ефективність автомобільних акумуляторів падає майже на 30%, а за -20 °C — до 40%. В цю пору року зростає ризик розрядження батареї, що ускладнює запуск двигуна, до того ж мороз уповільнює хімічні реакції в електроліті, що додатково знижує здатність батареї тримати належний рівень заряду.

Як правильно заряджати акумулятор взимку написала Avtosota.

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Заряджати акумулятор краще у теплому приміщенні. Це дозволить уникнути ризику пошкодження батареї та забезпечить рівномірний заряд.

Якщо ж заряджати АКБ доводиться на вулиці, варто дотримуватися певних правил:

захистити батарею від снігу та вологи та не допускайте промерзання електроліту;

забезпечити вентиляцію під капотом для уникнення скупчення газів;

регулярно перевіряти процес зарядки, особливо в перші 30-60 хвилин;

використовувати зарядні пристрої з функцією інтелектуального контролю заряду або зі спеціальним зимовим режимом, що дозволяє підлаштовувати зарядний струм під умови низьких температур.

Якщо акумулятор не приймає заряд, це може свідчити про його критичне зношення. У такому разі його необхідно замінити.

Як зберегти заряд взимку

Регулярно перевіряти рівень заряду акумулятора та підтримувати його на рівні не менше 12,6 В.

Використовувати зарядні пристрої для підтримки оптимального рівня заряду, особливо якщо автомобіль тривалий час не експлуатується.

Не залишати ввімкнені електроприлади в авто на тривалий час, зокрема фари, обігрівачі та мультимедійну систему.

Періодично прогрівати двигун, особливо якщо автомобіль стоїть на вулиці без руху протягом кількох днів.

Використовувати акумуляторні ковдри або термоізоляційні матеріали для захисту батареї від промерзання.

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