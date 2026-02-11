Экспансия Hyundai: южнокорейский бренд готовит пять громких премьер

Hyundai выпускает пять новых моделей авто
Компания Hyundai готовит масштабное наступление на рынок, планируя представить пять новых моделей в течение следующих 18 месяцев. Амбициозный план включает как полностью новые электромобили, так и смену поколений для наиболее популярных бестселлеров марки.
Будущее электрической линейки
Первенцем новой волны станет компактный электромобиль Hyundai Ioniq 3, официальная премьера которого запланирована на апрельской Неделе дизайна в Милане. Модель создана на базе концепта Concept Three и будет соревноваться за покупателей с Volkswagen ID.3 и Nissan Leaf.
Ожидается, что запас хода новинки составит около 628 км, так как она получит общие технологические решения с моделью Kia EV4. Производство электрокара наладят в Турции, а начальная цена может составить около 44 500 долларов.
Обновление бестселлеров
Параллельно с развитием линейки Ioniq производитель готовит замену для популярного кроссовера Hyundai Tucson, доля которого в продажах компании достигает 30%. Новое поколение сохранит гибридные и плагин-гибридные силовые агрегаты, так как полностью электрическая версия пока не планируется для этой серии.
К 2027 году весь модельный ряд Hyundai будет электрифицирован, что позволит покупателям выбирать между различными типами гибридных установок или чистым электроприводом. Генеральный директор Hyundai в Европе Ксавье Мартине отмечает, что компания движется быстро, чтобы предоставить европейским клиентам выбор.
Рост спроса
Статистические данные за прошлый год свидетельствуют о росте продаж электрифицированных транспортных средств бренда на 24%. Так как почти каждый пятый реализованный автомобиль в Европе был полностью электрическим, успех стратегии подтверждается реальными показателями регистраций.
На рынке Великобритании, который стал крупнейшим для корейской марки в Европе, было зарегистрировано 93 124 новых автомобиля. Это позволило Hyundai подняться с девятого на шестое место в общем рейтинге брендов, опередив таких конкурентов как Toyota, Nissan и Mercedes-Benz.
