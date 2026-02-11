Экспансия Hyundai: южнокорейский бренд готовит пять громких премьер

Hyundai Tucson 2026 года. Фото: Hyundai

Компания Hyundai готовит масштабное наступление на рынок, планируя представить пять новых моделей в течение следующих 18 месяцев. Амбициозный план включает как полностью новые электромобили, так и смену поколений для наиболее популярных бестселлеров марки.

Об этом сообщил Motoring Research.

Будущее электрической линейки

Первенцем новой волны станет компактный электромобиль Hyundai Ioniq 3, официальная премьера которого запланирована на апрельской Неделе дизайна в Милане. Модель создана на базе концепта Concept Three и будет соревноваться за покупателей с Volkswagen ID.3 и Nissan Leaf.

Ожидается, что запас хода новинки составит около 628 км, так как она получит общие технологические решения с моделью Kia EV4. Производство электрокара наладят в Турции, а начальная цена может составить около 44 500 долларов.

Новый Hyundai Ioniq 3 станет серийной версией концепт-кара Concept Three. фото: Hyundai

Обновление бестселлеров

Параллельно с развитием линейки Ioniq производитель готовит замену для популярного кроссовера Hyundai Tucson, доля которого в продажах компании достигает 30%. Новое поколение сохранит гибридные и плагин-гибридные силовые агрегаты, так как полностью электрическая версия пока не планируется для этой серии.

К 2027 году весь модельный ряд Hyundai будет электрифицирован, что позволит покупателям выбирать между различными типами гибридных установок или чистым электроприводом. Генеральный директор Hyundai в Европе Ксавье Мартине отмечает, что компания движется быстро, чтобы предоставить европейским клиентам выбор.

Рост спроса

Статистические данные за прошлый год свидетельствуют о росте продаж электрифицированных транспортных средств бренда на 24%. Так как почти каждый пятый реализованный автомобиль в Европе был полностью электрическим, успех стратегии подтверждается реальными показателями регистраций.

На рынке Великобритании, который стал крупнейшим для корейской марки в Европе, было зарегистрировано 93 124 новых автомобиля. Это позволило Hyundai подняться с девятого на шестое место в общем рейтинге брендов, опередив таких конкурентов как Toyota, Nissan и Mercedes-Benz.