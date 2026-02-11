Експансія Hyundai: південнокорейський бренд готує п'ять гучних прем'єр

Hyundai Tucson 2026 року. Фото: Hyundai

Компанія Hyundai готує масштабний наступ на ринок, плануючи представити п'ять нових моделей протягом наступних 18 місяців. Амбітний план включає як повністю нові електромобілі, так і зміну поколінь для найбільш популярних бестселерів марки.

Про це повідомив Motoring Research.

Майбутнє електричної лінійки

Первістком нової хвилі стане компактний електромобіль Hyundai Ioniq 3, офіційна прем'єра якого запланована на квітневому Тижні дизайну в Мілані. Модель створена на базі концепту Concept Three і змагатиметься за покупців з Volkswagen ID.3 та Nissan Leaf.

Очікується, що запас ходу новинки складе близько 628 км, позаяк вона отримає спільні технологічні рішення з моделлю Kia EV4. Виробництво електрокара налагодять у Туреччині, а початкова ціна може становити близько 44 500 доларів.

Новий Hyundai Ioniq 3 стане серійною версією концепт-кара Concept Three. Фото: Hyundai

Оновлення бестселерів

Паралельно з розвитком лінійки Ioniq виробник готує заміну для популярного кросовера Hyundai Tucson, частка якого в продажах компанії сягає 30%. Нове покоління збереже гібридні та плагін-гібридні силові агрегати, позаяк повністю електрична версія поки не планується для цієї серії.

До 2027 року весь модельний ряд Hyundai буде електрифікований, що дозволить покупцям обирати між різними типами гібридних установок або чистим електроприводом. Генеральний директор Hyundai в Європі Ксав'є Мартіне зазначає, що компанія рухається швидко, аби надати європейським клієнтам вибір.

Зростання попиту

Статистичні дані за минулий рік свідчать про зростання продажів електрифікованих транспортних засобів бренду на 24%. Позаяк майже кожен п'ятий реалізований автомобіль у Європі був повністю електричним, успіх стратегії підтверджується реальними показниками реєстрацій.

На ринку Великої Британії, який став найбільшим для корейської марки в Європі, було зареєстровано 93 124 нових автомобілі. Це дозволило Hyundai піднятися з дев'ятого на шосте місце в загальному рейтингу брендів, випередивши таких конкурентів як Toyota, Nissan та Mercedes-Benz.