Honda и Sony закрыли совместное производство модных электромобилей

Дата публикации 26 марта 2026 19:45
Электромобиль Afeela 1. Фото: caranddriver.com

Совместный амбициозный проект Sony и Honda по созданию электромобилей под брендом Afeela официально закрыт. Японские гиганты остановили разработку седана и кроссовера, несмотря на старт предсерийного производства на заводе в Огайо. Это решение стало частью глобального пересмотра стратегии электрификации Honda из-за стремительных изменений на мировом рынке.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Motor1.

Глобальные изменения

Компания Sony Honda Mobility официально подтвердила прекращение работ над моделями на этапе полной готовности к выходу. Ранее ожидалось, что первые поставки клиентам начнутся уже в конце 2026 года по цене от 89 900 долларов. Радикальный отказ обусловлен новыми реалиями спроса на дорогие электрокары и внутренними изменениями приоритетов Honda.

Автопроизводитель фундаментально пересмотрел планы по использованию активов, которые должны были стать основой для бренда Afeela. Отмена проекта коснулась не только совместной разработки, но и собственных моделей Honda, в частности линейки 0 и возрожденной Acura RSX.

Сейчас партнеры планируют пересмотреть направление деятельности без выпуска анонсированных ранее транспортных средств.

Финансовые последствия

Остановка конвейера обернется для Honda колоссальными финансовыми потерями. По предварительным расчетам суммарные убытки компании могут достичь 15 800 000 000 долларов. Это чрезвычайно редкий случай в автомобильной индустрии, когда производитель решает зафиксировать убытки на столь поздней стадии реализации проекта.

Высокая стоимость флагманских версий, превышавшая 102 900 долларов, ставила под сомнение коммерческий успех продукта. Руководство решило действовать агрессивно для минимизации будущих рисков в сегменте премиальных электромобилей.

