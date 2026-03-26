Honda та Sony закрили спільне виробництво модних електромобілів

Електромобіль Afeela 1.

Спільний амбітний проєкт Sony та Honda зі створення електромобілів під брендом Afeela офіційно закрито. Японські гіганти зупинили розробку седана та кросовера, попри старт передсерійного виробництва на заводі в Огайо. Це рішення стало частиною глобального перегляду стратегії електрифікації Honda через стрімкі зміни на світовому ринку.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Motor1.

Глобальні зміни

Компанія Sony Honda Mobility офіційно підтвердила припинення робіт над моделями на етапі повної готовності до виходу. Раніше очікувалося, що перші поставки клієнтам розпочнуться вже наприкінці 2026 року за ціною від 89 900 доларів. Радикальна відмова зумовлена новими реаліями попиту на дорогі електрокари та внутрішніми змінами пріоритетів Honda.

Автовиробник фундаментально переглянув плани щодо використання активів, які мали стати основою для бренду Afeela. Скасування проєкту торкнулося не лише спільної розробки, а й власних моделей Honda, зокрема лінійки 0 та відродженої Acura RSX.

Наразі партнери планують переглянути напрямок діяльності без випуску анонсованих раніше транспортних засобів.

Фінансові наслідки

Зупинка конвеєра обернеться для Honda колосальними фінансовими втратами. За попередніми розрахунками сумарні збитки компанії можуть сягнути 15 800 000 000 доларів. Це надзвичайно рідкісний випадок в автомобільній індустрії, коли виробник вирішує зафіксувати збитки на настільки пізній стадії реалізації проєкту.

Висока вартість флагманських версій, що перевищувала 102 900 доларів, ставила під сумнів комерційний успіх продукту. Керівництво вирішило діяти агресивно для мінімізації майбутніх ризиків у сегменті преміальних електромобілів.