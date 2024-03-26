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Грубые ошибки при установке летней резины на авто, делающие езду опасной

26 марта 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Пять серьезных ошибок при установке летней резины на авто — избегайте их
Работу шиномонтажа следует контролировать. Фото: tequestatire.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Если меняете зимнюю резину на летнюю в малоизвестном вам шиномонтаже, стоит лично контролировать процесс. Недобросовестные или малоопытные мастера могут допустить несколько ошибок, которые затем будут иметь для вас плохие последствия на дороге.

Мы собрали пять типичных ошибок шиномонтажников.

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Плохая балансировка

Процедура приведения колеса в максимально уравновешенное состояние в момент вращения производится на балансировочном стенде. Проблем нет на новом и исправном станке. Если работы ведутся на старом и поврежденном оборудовании, устранить дисбаланс колеса не удастся со всеми нежелательными для автовладельца последствиями.

Направление вращения шин

При смене шин с направленным рисунком протектора нужно не ошибиться с направлением вращения. Это крайне негативно повлияет на управление автомобилем. Поэтому следите за стрелкой на боку шины с надписью Rotation.

Грязные колеса

Если балансировать не чистые колеса, то грязь отвалится и центр масс сместится. Поэтому проследите, чтобы внутреннюю часть диска прежде всего почистили и промыли специальным раствором.

Обработка краев шин

Посадочные края шины обрабатывают специальным средством при их установке, чтобы обеспечить надежное прилегание покрышки к диску путем создания герметичного соединения. Если установить шину без этого средства, шина неправильно встанет на диск. А если вместо специального средства обработать края покрышки отработанной моторной смазкой (как это иногда делают на шиномонтаже), то это приведет к ускоренному разрушению резины.

Затяжка болтов на колесе

Болты нужно затягивать в определенном порядке. Например, если их пять, то очередность будет выглядеть так: 1-4-2-5-3. Окончательно затянуть следует с помощью динамометрического ключа. Ошибки при прикручивании колеса приводит к повреждению шпилек.

Ранее мы писали, что означают цифры и буквы маркировки на автошинах. Также мы рассказывали, как правильно хранить зимние шины, чтобы они остались целиком на следующий сезон.

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