П'ять серйозних помилок під час встановлення літньої гуми на авто — уникайте їх

Роботу шиномонтажу варто контролювати. Фото: tequestatire.com

Якщо міняєте зимову гуму на літню в маловідомому для вас шиномонтажу, варто особисто контролювати процес. Недобросовісні або малодосвідчені майстри можуть припуститися кількох помилок, які потім матимуть для вас погані наслідки на дорозі.

Ми зібрали п'ять типових помилок шиномонтажників.

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Погане балансування

Процедура приведення колеса в максимально врівноважений стан в момент обертання проводиться на балансувальному стенді. Проблем не має на новому та справному верстаті. Якщо роботи ведуться на старому та пошкодженому обладнанні, усунути дисбаланс колеса не вдасться, з усіма небажаними для автовласника наслідками.

Напрямок обертання шин

Під час заміни шин зі спрямованим рисунком протектора потрібно не помилитися з напрямком обертання. Адже це вкрай негативно вплине на керування автомобілем. Тому слідкуйте за стрілкою на боці шини з написом Rotation.

Брудні колеса

Якщо балансувати не чисті колеса, то бруд відвалиться й центр мас зміститься. Тому прослідкуйте, щоб внутрішню частину диска насамперед почистили та промили спеціальним розчином.

Обробка країв шин

Посадкові краї шини обробляють спеціальним засобом при їх установці, аби забезпечити надійне прилягання покришки до диска шляхом створення герметичного з’єднання. Якщо встановити шину без цього засобу, то шина неправильно встане на диск. А якщо замість спеціального засобу обробити краї покришки відпрацьованим моторним мастилом (як це іноді роблять на шиномонтажі), то це призведе до пришвидшеного руйнування гуми.

Затягування болтів на колесі

Болти потрібно затягувати в певному порядку. Наприклад, якщо їх п’ять, то черговість матиме такий вигляд: 1-4-2-5-3. Остаточно затягнути варто за допомогою динамометричного ключа. Помилки при прикручуванні колеса призводить до пошкодження шпильки.

Раніше ми писали, що означають цифри та літери маркування на шинах авто. Також ми розповідали, як правильно зберігати зимові шини, щоб вони залишилися цілими на наступний сезон.