Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Грубі помилки при встановленні літньої гуми на авто, які роблять їзду небезпечною arrow

Грубі помилки при встановленні літньої гуми на авто, які роблять їзду небезпечною

26 березня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
П'ять серйозних помилок під час встановлення літньої гуми на авто — уникайте їх
Роботу шиномонтажу варто контролювати. Фото: tequestatire.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якщо міняєте зимову гуму на літню в маловідомому для вас шиномонтажу, варто особисто контролювати процес. Недобросовісні або малодосвідчені майстри можуть припуститися кількох помилок, які потім матимуть для вас погані наслідки на дорозі.

Ми зібрали п'ять типових помилок шиномонтажників.

Читайте також:

Погане балансування

Процедура приведення колеса в максимально врівноважений стан в момент обертання проводиться на балансувальному стенді. Проблем не має на новому та справному верстаті. Якщо роботи ведуться на старому та пошкодженому обладнанні, усунути дисбаланс колеса не вдасться, з усіма небажаними для автовласника наслідками.

Напрямок обертання шин

Під час заміни шин зі спрямованим рисунком протектора потрібно не помилитися з напрямком обертання. Адже це вкрай негативно вплине на керування автомобілем. Тому слідкуйте за стрілкою на боці шини з написом Rotation.

Брудні колеса

Якщо балансувати не чисті колеса, то бруд відвалиться й центр мас зміститься. Тому прослідкуйте, щоб внутрішню частину диска насамперед почистили та промили спеціальним розчином.

Обробка країв шин

Посадкові краї шини обробляють спеціальним засобом при їх установці, аби забезпечити надійне прилягання покришки до диска шляхом створення герметичного з’єднання. Якщо встановити шину без цього засобу, то шина неправильно встане на диск. А якщо замість спеціального засобу обробити краї покришки відпрацьованим моторним мастилом (як це іноді роблять на шиномонтажі), то це призведе до пришвидшеного руйнування гуми.

Затягування болтів на колесі

Болти потрібно затягувати в певному порядку. Наприклад, якщо їх п’ять, то черговість матиме такий вигляд: 1-4-2-5-3. Остаточно затягнути варто за допомогою динамометричного ключа. Помилки при прикручуванні колеса призводить до пошкодження шпильки.

Раніше ми писали, що означають цифри та літери маркування на шинах авто. Також ми розповідали, як правильно зберігати зимові шини, щоб вони залишилися цілими на наступний сезон.

авто
лайфхаки
поради
автомобіль
шини для авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК