Главные различия между американскими и европейскими авто

Ford Escape стал самым популярным авто из США в Украине в апреле 2026 года. Фото: netcarshow.com

По данным Укравтопром, только за апрель 2026 года украинцы купили 3900 подержанных легковушек, ввезенных из США. Отечественные водители все чаще сталкиваться со скрытыми техническими нюансами заокеанских машин. Дело в том, что Америка и Европа сформировали разные взгляды на то, каким должен быть автомобиль. Эти различия заложены на уровне инфраструктуры, законов и стандартов безопасности, поэтому покупка "американца" требует понимания его конструктивной специфики.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Специфика моторов

В американской автомобильной культуре традиционно доминируют бензиновые двигатели большого объема, включая классические атмосферные V8. Европейские производители из-за жестких экологических нормативов практически отказались от таких агрегатов в пользу сложных гибридов или малообъемных турбомоторов. Кроме того, автомобили с разных континентов требуют разных по составу моторных масел, которые сертифицируются отдельными организациями.

Существенная разница заключается и в отношении к дизельному топливу. В Европе дизельные моторы устанавливают на небольшие хэтчбеки и седаны для топливной экономичности во время долгих поездок. В американском секторе дизель является прерогативой исключительно тяжелых пикапов и крупной коммерческой техники. Например, популярные европейские модели имеют широкую линейку дизельных модификаций, тогда как за океаном они продаются почти исключительно с бензиновыми двигателями.

Оборудование салона

Технологическое оснащение машин также демонстрирует противоположные подходы законодателей. Заокеанские правила требуют обязательного наличия камер заднего вида на всех новых авто начиная с 2018 года. В то же время в Европе действует жесткое требование по установке задних противотуманных фар и интеллектуальных систем контроля скорости, которые считывают дорожные знаки.

Читайте также:

Полностью отличается и световая оптика автомобилей. В Европе разрешены адаптивные светодиодные фары, которые автоматически затеняют встречный транспорт, но запрещены красные указатели поворотов. В американских машинах задние повороты часто могут быть красными, а боковые зеркала по закону должны быть плоскими, что существенно уменьшает угол обзора по сравнению с европейскими асферическими зеркалами.

Стандарты безопасности

Краш-тесты обоих рынков имеют собственную специфику и независимые экспертные организации. Европейская система оценки EuroNCAP делает главный акцент на защите пешеходов и эффективности электронных ассистентов водителя. Американские институты NHTSA и IIHS известны очень строгими испытаниями на фронтальный удар с малым перекрытием, который имитирует столкновение со столбом или деревом.

Поэтому идентичные модели для разных континентов имеют скрытые конструктивные различия кузова. Машины для США часто получают дополнительное внутреннее усиление структуры, другую настройку подушек безопасности или измененную форму бамперов.

Габариты кузова

Наиболее очевидным отличием являются физические размеры автомобилей. Широкие автомагистрали и огромные парковочные площадки Америки заставляют строить длинные, широкие и тяжелые внедорожники и пикапы. Узкие улицы старинных европейских городов требуют максимальной компактности и маневренности, поэтому там доминируют небольшие городские авто.

Разница заметна даже в трансмиссиях. Механическая коробка передач остается базовым инструментом для бюджетных европейских моделей. За океаном автоматические трансмиссии полностью доминируют во всех сегментах, а механику предлагают почти исключительно для мощных спортивных автомобилей.

Ранее Новини.LIVE писали, каких подержанных авто из США надо избегать. Американские эксперты предостерегают от некоторых моделей, которые имеют проблемы производительности и надежности, что в дальнейшем будет постоянно опустошать кошельки новых владельцев.

Также читайте об американских автомобилях, которые надежнее Toyota Camry. Стереотип об абсолютном лидерстве японских седанов в рейтингах выносливости постепенно теряет актуальность из-за успехов брендов из США.