Головні відмінності між американськими та європейськими авто

Ford Escape став найпопулярнішим авто зі США в Україні у квітні 2026 року. Фото: netcarshow.com

За даними Укравтопром, лише за квітень 2026 року українці купили 3900 вживаних легковиків, ввезених зі США. Вітчизняні водії все частіше стикатися з прихованими технічними нюансами заокеанських машин. Річ у тім, що Америка та Європа сформували різні погляди на те, яким має бути автомобіль. Ці відмінності закладені на рівні інфраструктури, законів та стандартів безпеки, тому купівля "американця" вимагає розуміння його конструктивної специфіки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Специфіка моторів

В американській автомобільній культурі традиційно домінують бензинові двигуни великого об'єму, включаючи класичні атмосферні V8. Європейські виробники через жорсткі екологічні нормативи практично відмовилися від таких агрегатів на користь складних гібридів або малооб'ємних турбомоторів. Крім того, автомобілі з різних континентів вимагають різних за складом моторних олив, які сертифікуються окремими організаціями.

Істотна різниця полягає і в ставленні до дизельного пального. У Європі дизельні мотори встановлюють на невеликі хетчбеки та седани задля паливної економічності під час довгих поїздок. В американському секторі дизель є прерогативою виключно важких пікапів та великої комерційної техніки. Наприклад, популярні європейські моделі мають широку лінійку дизельних модифікацій, тоді як за океаном вони продаються майже виключно з бензиновими двигунами.

Обладнання салону

Технологічне оснащення машин також демонструє протилежні підходи законодавців. Заокеанські правила вимагають обов'язкової наявності камер заднього виду на всіх нових авто починаючи з 2018 року. Водночас у Європі діє жорстка вимога щодо встановлення задніх протитуманних фар та інтелектуальних систем контролю швидкості, які зчитують дорожні знаки.

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Повністю відрізняється і світлова оптика автомобілів. В Європі дозволені адаптивні світлодіодні фари, які автоматично затіняють зустрічний транспорт, але заборонені червоні покажчики поворотів. В американських машинах задні повороти часто можуть бути червоними, а бічні дзеркала за законом мають бути пласкими, що суттєво зменшує кут огляду порівняно з європейськими асферичними дзеркалами.

Стандарти безпеки

Краш-тести обох ринків мають власну специфіку та незалежні експертні організації. Європейська система оцінювання EuroNCAP робить головний акцент на захисті пішоходів та ефективності електронних асистентів водія. Американські інститути NHTSA та IIHS відомі дуже суворими випробуваннями на фронтальний удар з малим перекриттям, який імітує зіткнення зі стовпом чи деревом.

Через це ідентичні моделі для різних континентів мають приховані конструктивні відмінності кузова. Машини для США часто отримують додаткове внутрішнє підсилення структури, інше налаштування подушок безпеки або змінену форму бамперів.

Габарити кузова

Найбільш очевидною відмінністю є фізичні розміри автомобілів. Широкі автомагістралі та величезні паркувальні майданчики Америки змушують будувати довгі, широкі та важкі позашляховики й пікапи. Вузькі вулиці старовинних європейських міст вимагають максимальної компактності та маневровості, тому там домінують невеликі міські авто.

Різниця помітна навіть у трансмісіях. Механічна коробка передач залишається базовим інструментом для бюджетних європейських моделей. За океаном автоматичні трансмісії повністю домінують в усіх сегментах, а механіку пропонують майже виключно для потужних спортивних автомобілів.

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